Pablo, dueño de una carnicería en España, tajante: "La carne sube cada semana, un solomillo ahora lo compras en 35 euros"

Pablo y una mujer en una carnicería creada con IA. Montaje.

Ir al supermercado y llenar la cesta de la compra se ha convertido en un auténtico reto. Si algo ha puesto a prueba el bolsillo de los españoles en los últimos meses ha sido el precio de la carne, especialmente la de vacuno, que ya supone un lujo en muchas mesas.

"De 6,75 euros que pagábamos a unos carniceros, ahora está en 8,75. La diferencia es enorme", reconoce Daina ante las cámaras de La Sexta Noticias.

No es la única que lo siente: tanto carniceros como consumidores confirman la subida. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura lo dejan muy claro. La carne de vacuno ha subido de media un 12% en el último año, alcanzando máximos históricos en 2025.

"Ya no se puede comprar"

En el caso de la carne picada, la subida llega incluso al 25%. "La carne picada la tienes ahora en 16,50 euros", señala una consumidora.

"Compré 300 gramos y me costó 8 euros", relata otra, sorprendida por lo rápido que se vacía el monedero.

Una mujer detallando su situación. 'La Sexta Noticias'.

El entrecot, las chuletas o incluso cortes más baratos tampoco se salvan. "Antes compraba aguja de ternera y ahora ya no se puede comprar", se lamenta otra señora.

Pablo, dueño de una carnicería de barrio, confirma ante las cámaras lo que explican los consumidores.

"La carne está subiendo, ya no este mes, sino cada semana prácticamente", señala el hombre ante las cámaras.

Detalla que un solomillo que hace un año estaba en 23 euros, ahora roza los 35 euros. Las chuletas tampoco se quedan atrás, de 15 euros a 20 euros en el mismo periodo.

¿Qué hay detrás de estas subidas?

De acuerdo a los expertos, hay dos razones principales. Por un lado, menos ganado disponible.

El censo de vacas de carne en España va a la baja, lo que se traduce en una reducción de la oferta y empuja los precios al alza.

Por otro, la demanda se mantiene: los datos del panel de consumo alimentario muestran que, a pesar de lo caro que está, los hogares siguen incluyendo carne de vacuno en la dieta del día a día, aunque eso sí, en cantidades menores y eligiendo cortes mucho más baratos.

Lo cierto es que ante tal panorama, las familias se ven obligadas a estirar más la carne que compran.

"Un día se usa para albóndigas y filetes rusos para otro", cuenta Carmen, una ama de casa que confiesa una estrategia que se repite en muchos hogares.

Ahora, comer carne de vacuno ha pasado de ser algo habitual en nuestro día a día a convertirse en todo un ejercicio de la planificación de la cesta de la compra.