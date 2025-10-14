Un jubilado, sobre la falta de plazas del Imserso: “Nadie sabe cómo, pero muchos viajan más de una vez y no debe ser así”

Imagen generada por IA de unos jubilados en el Imserso y una imagen del jubilado. ChatGPT

El pasado 6 de octubre entró en vigor el plazo de reserva para los viajes del Imserso para gran parte de los jubilados de España como Asturias, Baleares o Navarra. Al fin podrán acceder a sus tan deseados planes de relax, descanso y desconexión.

Dos días después, el 8 de octubre, se abrió el turno para todas las demás comunidades de España, poniendo a su disposición más de 850.000 plazas.

No obstante, el proceso de elección de plazas ha dado mucho que hablar, tanto por las largas líneas de espera que se pudieron ver en muchas ciudades así como por las críticas que recibe de por sí este programa para los jubilados.

Los jubilados al Imserso

El Imserso es un programa del Gobierno español destinado a fomentar el turismo y la movilidad de las personas mayores, especialmente jubilados, ofreciendo viajes a precios reducidos y con servicios adaptados.

Su objetivo principal es promover el ocio activo, la socialización y el bienestar de este colectivo. El funcionamiento del programa se basa en acuerdos con agencias de viajes y hoteles, que ofrecen paquetes turísticos que incluyen alojamiento, transporte y, en algunos casos, actividades complementarias.

Los participantes deben inscribirse y, según la disponibilidad y la demanda, se asignan las plazas mediante un sistema de listas y reservas anticipadas.

Los destinos incluidos en el Imserso se seleccionan cada año considerando la demanda histórica, la capacidad hotelera y la accesibilidad de los lugares.

Tanto destinos nacionales como internacionales suelen ofrecerse, priorizando climas agradables y entornos seguros que garanticen una experiencia cómoda y enriquecedora para los mayores.

De ese modo, en un vídeo de TikTok del @heraldodearagon, una serie de jubilados daban sus impresiones mientras hacían la fila para elegir destino y reclamar su derecho.

"Hemos venido sobre las 7:30 de la mañana", contaba uno. "Es la primera vez". Mientras, otro hacía mención a sus intentos pasados: "Yo no, pero el año pasado no me tocó nada. O sea, no sé cómo funciona porque lo lleva mi mujer esto. Me dice, "Levántate y vete a la fila." Pues yo me he levantado y me he venido a la fila".

Mientras, otra jubilada señalaba su poco éxito para conseguir viajes este año. "Este año ya no conseguimos nada y ahora por lo que vemos seguro que no vamos a conseguir. Yo sé de gente que hasta cinco en el mismo año", apuntó.

Por su parte, su pareja apoyaba su afirmación: "¿Cómo? No lo sabemos, pero que lo hay. Si uno va una vez, lo lógico sería que fuese una vez y que dé paso a otros".

Otra jubilada mostraba su emoción para conseguir su viaje de ensueño. "Para mí es la primera vez y tengo mucha ilusión por el proceso y llevamos esperando mucho rato de momento", afirmaba en el vídeo.

"A cualquier actividad que pretendes participar como persona mayor normalmente pues hay selección, hay cribas de todo tipo. También podría ser que aquellas personas que lo han conseguido casi siempre, pues digamos posponerlas y hacer posible que otras personas se pudieran incorporar y otra gente pues que no tiene esa posibilidad".

De tal manera, lo que indican todas estas declaraciones es cómo de tedioso es el proceso de elección en el Imserso. Es todo un mundo y la burocracia a veces logra beneficiar a unos pocos por encima de otros a la hora de obtener plaza y elegir destino.