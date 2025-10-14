José Pastor, lotero en España, estalla: "De cada décimo de 20 € solo ganamos 90 céntimos, el resto es para el Estado"

En España se tiene la creencia general de que tener una administración de lotería es contar con un negocio en el que los propietarios consiguen hacerse con grandes ingresos económicos, pero este pensamiento está muy alejado de la realidad.

Realmente se trata de un sector donde los márgenes son mínimos, lo que, sumado a la competencia creciente de puntos mixtos y de venta online, y las comisiones congeladas durante 17 años, hace que el panorama sea muy diferente a lo imaginado.

En esta ocasión, el emprendedor y creador de contenido Adrián G. Martín ha visitado en su canal de YouTube a José Pastor, un lotero de Palma, donde ha explicado cuál es la rentabilidad del negocio, así como la inversión necesaria, cómo conseguir una licencia o la ganancia por décimo.

En este sentido, el lotero sorprende al asegurar que "de cada décimo de Navidad de 20 euros, solo ganamos 90 céntimos", destacando que "el resto, 19,10 euros, se lo queda el Estado", lo que deja claro que esta venta no les reporta tantos beneficios como se podría pensar.

¿Cuánto factura una administración de lotería?

Pastor ha explicado que, cuando hablan de facturación en el sector, no se refiere al volumen de venta de boletos, sino a las comisiones que recibe la administración, indicando que "una administración pequeña puede rondar los 90.000 euros al año".

Continúa destacando que, si se tienen dos trabajadores, es posible "llegar a 140.000 o 150.000 euros", mientras que, de ahí hacia adelante, ya se debe hablar de negocios que son más grandes, con 3-4 empleados.

La cruda realidad de tener una administración de lotería.

En su charla con Adrián G. Martín explica que las comisiones dependen del tipo de juego, poniendo como ejemplo el Euromillones, donde la comisión es del 5,5%, lo que supone unos ingresos de unos 10 céntimos por boleto. Sin embargo, durante la Navidad explica que baja hasta el 4,5%.

"Estamos luchando para que nos las suban, porque llevaban 17 años congeladas y solo nos aumentaron un 0,25 hace un par de años. Es inviable mantener un negocio con estos márgenes", se lamenta el lotero, que espera que la situación cambie a corto plazo.

¿Es rentable abrir una administración de lotería?

Al contrario de lo que muchas personas piensan, abrir una administración de lotería no es barato ni tampoco sencillo. José Pastor ha explicado que se necesitan un mínimo de 50.000 euros de inversión inicial, además de cumplir con una serie de requisitos estrictos.

Entre ellos se encuentran el no tener antecedentes penales, residir en España y disponer de un local de nivel de seguridad 3, que es el más alto. Esto implica tener que disponer de cristales blindados, cámaras de vigilancia y alarmas certificadas.

A ello hay que sumar que el precio de traspaso de una administración es de en torno a un 20% de su facturación anual. Pastor ejemplifica con dos administraciones que están en traspaso en Palma.

Una de ellas se traspasa por 380.000 euros y deja 110.000 euros en comisiones anualmente, mientras que la otra tiene un precio de 450.000 euros y factura unos 140.000 euros al año, explica el lotero, dejando claro que supone una gran inversión.

Una vez conocido este desembolso económico que supone, y al ser cuestionado por la rentabilidad, Pastor lo tiene claro: "Si no tienes el local en propiedad, con todos los gastos actuales es prácticamente inviable".

Siendo realista con el panorama actual, reconoce que el futuro en el sector pasa por los puntos de venta mixtos, que son los bares, estancos, papelerías…, donde la lotería es un complemento a su actividad principal.

Lo justifica asegurando que ellos "cobran lo mismo que nosotros por cada boleto", pero lamenta que, esos puntos de venta mixtos "cuentan con ingresos paralelos que les permiten sobrevivir. Nosotros dependemos exclusivamente de las comisiones".

El lotero destaca que la expansión de este tipo de puntos de venta, sumado a la venta por internet, está provocando que se reduzca la rentabilidad de las administraciones tradicionales, hasta el punto de que muchas pueden llegar a desaparecer.

"Antes el pastel se repartía entre menos, ahora lo hacen entre miles. Si no cambian las condiciones, muchas desaparecerán", destaca.

Sin comisión por repartir premios

Un punto a tener en cuenta con respecto a las administraciones de lotería es que no ganan ninguna comisión por dar un premio grande, aunque sí es cierto que haber hecho entrega de un boleto ganador puede ayudarles a atraer a más clientes potenciales.

"Ni un euro de comisión extra. Solo te queda la satisfacción de haberlo vendido y la publicidad que atrae a nuevos clientes". No hay que olvidar tampoco la tributación de los premios, donde los primeros 40.000 euros están exentos, pero a partir de esta cantidad, Hacienda se queda con el 20%.

Para concluir la entrevista, José Pastor se mostró pesimista sobre el futuro en el sector, ya que considera que hoy en día carecen del apoyo del Gobierno ni hay asociaciones que defiendan sus intereses, lo que hace que no se vea como un negocio boyante.

Esto es contrario a lo que sucede con los mixtos, de los que destaca que "sí están más unidos". A pesar de que la lotería despierta una gran ilusión entre millones de españoles, especialmente durante el Sorteo Extraordinario de Navidad, hoy en día ya no es un negocio tan rentable como hace años.