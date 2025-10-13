Martí (33 años), agricultor español en EEUU: "Puedes sacarte más de 80.000 euros cada año llevando un camión"

Tener un trabajo durante varios años en España y ver que incluso así es imposible prosperar, provoca decisiones drásticas. La más habitual es la de emigrar en busca de un futuro mejor y una remuneración más alta.

Así, un agricultor español de 33 años decidió marcharse a Estados Unidos a trabajar cuando era joven porque, además de percibir un sueldo mayor, quería cumplir el sueño de vivir en el extranjero y trabajar como recolector.

Martí se encargó de conducir cosechadoras y camiones, haciendo viajes interminables desde Texas a Canadá para trabajar en la mejor cosecha según el momento del año. En este sentido, cuenta que podía "sacarse más de 80.000 euros en un año conduciendo un camión".

Salario elevado y jornadas muy largas

En una entrevista con el podcast Rutas de Éxito, Martí ha narrado que, para poder conducir los camiones que le permitían trasladarse entre estados para cosechar en los campos, tuvo que conseguir un permiso homologado de conducción de camión.

El protagonista, a pesar de que la remuneración era mucho mayor que en España, destaca que él nunca preguntó por su nómina, ya que realmente estaba interesado en desempeñar su empleo.

"Yo nunca pregunté por mi salario porque mi sueño era llevar una cosechadora de 12 metros, pero es verdad que aquellos que llevan camiones grandes pueden ganar hasta 140.000 dólares", desvela.

En contrapartida, su jornada laboral era extenuante, de 12 a 14 horas, y tenía que estar viajando casi todas las semanas. Y añade: "Una vez tuve que trabajar 36 horas seguidas porque teníamos que cruzar rápidamente la frontera canadiense antes de una tormenta de nieve".

Martí, ante la pregunta de cómo es la calidad de vida en el gigante americano, dice que es muy importante administrar el dinero por la falta de servicios públicos en el país.

"Curar un corte que requiere cinco puntos puede costar 2.000 dólares y una enfermedad grave como el cáncer puede costar alrededor de 200.000 dólares -172.000 euros al cambio-, lo que a menudo obliga a la gente a hipotecar sus casas", advierte el agricultor.

Conductor de cosechadoras

Actualmente, expone Martí durante la conversación, vive en una localidad a 20 kilómetros de Girona y tiene una empresa que gestiona granjas de pollos.

En 2015, regresó de Estados Unidos, se especializó con el grado universitario de Ingeniería Agraria, lo que le sirvió para impulsar sus negocios agrícolas en la comarca, donde "puedo estar comiéndome una paella una hora después de trabajar", remarca.