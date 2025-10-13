Un funcionario de la Seguridad Social alerta sobre el coste de las pensiones: "Subir un euro cada pensión cuesta 140 millones"

El debate sobre el coste y la sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a estar en el centro de la agenda.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha ofrecido algunas claves sobre las previsiones para 2026 y el impacto económico que tendrá la actualización de las prestaciones.

En primer lugar, Muñoz ha subrayado que todavía no se conoce con exactitud cuál será el incremento definitivo del próximo año.

Las cifras exactas

"Aún es pronto para conocer el dato exacto. Este se sabrá más o menos a finales de noviembre o principios de diciembre", ha explicado.

Será entonces cuando el Gobierno pueda confirmar la revalorización que corresponderá a los pensionistas según la evolución del IPC y otros factores.

El funcionario ha querido destacar el enorme peso presupuestario que implica cualquier ajuste, por mínimo que parezca.

"Subir un euro cada pensión cuesta 140 millones", ha advertido, evidenciando el delicado equilibrio entre garantizar el poder adquisitivo de los jubilados y mantener la sostenibilidad del sistema.

En cuanto a las previsiones actuales, Muñoz ha adelantado que "las pensiones en 2026 subirán de media unos 34 euros mensuales".

No obstante, ha precisado que no todas las prestaciones evolucionarán al mismo ritmo: "En el caso de las pensiones de jubilación, pasará de los 1.506 euros mensuales a los 1.545 euros en 2026. Subirán de media unos 39 euros mensuales".

Por otro lado, el funcionario ha señalado que las pensiones mínimas y no contributivas volverán a experimentar un aumento superior al de la inflación.

"La subida volverá a ser superior a la inflación, con la finalidad de acercarse al objetivo europeo de reducir la pobreza entre los mayores y lograr que las pensiones alcancen al menos el 100% del umbral de la pobreza", ha detallado.

Finalmente, Muñoz ha explicado que las pensiones más altas también se verán afectadas por los ajustes en las bases de cotización.

"Este incremento se debe a que la base máxima de cotización también aumenta por encima del IPC, al margen de la cuota extra de solidaridad que se le aplica a estos salarios más altos", ha puntualizado.

Con estas declaraciones, Alfonso Muñoz pone de relieve la complejidad del sistema y la importancia de mantener un equilibrio entre equidad social y sostenibilidad financiera.