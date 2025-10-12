Javier (41), empresario: "Pago 500 € al mes como autónomo y me piden esperar 10 meses para una cita médica, qué desastre"

Javier Sanz y una mujer en un consultorio médico generada con IA. Montaje.

Ser autónomo en España muchas veces se convierte en una carrera de obstáculos que hay que sortear constantemente.

Al margen del esfuerzo diario, este sector de la población se enfrentan a una carga fiscal que consideran como "asfixiante" y a cotizaciones sociales que siguen subiendo cada año.

En este contexto, cada vez más trabajadores por cuenta propia buscan compensaciones que vayan más allá del dinero, como recibir una atención sanitaria pública ágil y de calidad.

Pero la realidad dista mucho de ese ideal. Javier, empresario y autónomo, no dudó en contar en TikTok su historia.

Ante las cámaras, denunció las interminables listas de espera para obtener una cita médica con un especialista.

"La sanidad es cada vez más tercermundista"

Con más de 20 años cotizando como autónomo, Javier Sanz, empresario y CEO del Grupo ADSLzone, aseguró sentirse abandonado por un sistema que, a su juicio, no devuelve proporcionalmente lo que aporta.

"Nuestra sanidad cada vez es más tercermundista. Vengo del médico de cabecera y me han dado cita para el traumatólogo en enero de 2026", confiesa, exponiendo su situación a sus seguidores.

Explica que, como autónomo, "pago cientos de miles de euros en impuestos" como el de sociedades, solidaridad, el modelo 718, entre otros, y, para su sorpresa, le dan 10 meses para poder acudir a una cita médica con el traumatólogo.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el tiempo medio de espera para una cita con un especialista en las grandes ciudades, como Madrid, supera los 90 días, pero hay áreas, como traumatología, donde las listas pueden rozar los 200 días.

En regiones como Canarias, Andalucía o Cataluña, la cifra empeora, superando incluso los 250 días de demora, de acuerdo al informe del Sistema Nacional de Salud publicado este mismo año.

"No todos podemos pagar sanidad privada"

En España, la afiliación a la Seguridad Social supera los 21,8 millones de personas inscritas tan solo en este 2025, incluyendo trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

Sin embargo, es justo la saturación en el sistema público de salud, lo que ha provocado que muchos de ellos busquen una empresa privada para atenderse.

@javizone La Seguridad Social y la Sanidad está colapsando en España. 10 meses de espera para que te pueda ver un trauma. ¿Estamos locos? Además el Gobierno mantiene su silencio ante los paros que los directivos de la Seguridad Social han convocado para los días 25 y 27 de marzo. Estos profesionales acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez la situación de colapso en la que se encuentra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del que depende el 37% de los Presupuestos Generales del Estado. 🤬 Esto es un desastre ♬ sonido original - JaviZone

"Afortunadamente, yo puedo pagar sanidad privada, que es donde acabaré, pero una persona normal no puede", lamenta Javier, que asegura tener "el cuello hecho un desastre".

Un panorama que no solo afecta a este autónomo, sino que lo viven miles de personas cada día en nuestro país... un sistema que, según Javier, "Está colapsado y es un desastre".