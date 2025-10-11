Isaac Sánchez, CEO de una empresa de compraventa de oro: “Este año ya lleva más del 50% de rentabilidad, es muchísimo”

Isaac Sánchez, CEO de la empresa de compraventa de oro 'Tu Oro Vale Más' Telecinco

El precio del oro ha alcanzado máximos históricos, es la primera vez que este metal precioso llega a costar 4.050,37 dólares (3.488,37 euros) por onza, según la plataforma Inversoro.

Esto, a su vez, ha aumentado su rentabilidad anual a un 51,59% interanual en el año 2025 que, si se mantiene hasta final de año, sería su mejor ejercicio desde 1979, según EFE.

Con este contexto, Isaac Sánchez, un joven empresario CEO de la compañía de compraventa de oro Tu Oro Vale Más, habló en el programa La Mirada Crítica sobre apostar e invertir en este metal.

Una inversión a largo plazo

El joven empresario señaló que en oro invierte "todo tipo de personas": "Tenemos inversores jóvenes y tenemos inversores de avanzada edad que tienen unos ahorros y ven que su banco no les da rentabilidad y acuden a nuestras tiendas para comprar lingotes que están en máximos históricos".

A modo de contexto, es importante destacar que el oro es un activo de refugio. Este tipo de instrumentos financieros se buscan especialmente en períodos de crisis, volatilidad o incertidumbre económica o política porque suelen conservar su valor.

Iván Sánchez en 'La Mirada Pública' Telecinco

Por esto, teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, tiene sentido que esta inversión haya llegado a máximos, porque al no estar ligada directamente al ciclo económico, ofrece cierta estabilidad.

Así lo explicó Isaac Sánchez: "El año pasado vimos una rentabilidad del 36% y este año ya va por encima del 50% acumulado, cualquiera en el mundo de las inversiones sabe que eso es una rentabilidad enorme".

Respecto a los precios para comprar este metal, declaró que 1 kilogramo de oro tiene un precio de 112.038,99 euros.

Por otro lado, un lingote de 2,5 gramos de oro, ronda alrededor de los "300 o 350 euros", señaló Sánchez que también aprovechó para recalcar que "el abanico es muy grande".

Un lingote de 1 kilogramo de oro Telecinco

"Siempre me dicen que hay que tener mucho dinero para empezar, pero no, hay un abanico tan grande que va desde los 300 euros hasta más de 100.000", destacó el experto.

Incluso, el precio podría ser inferior a 300 euros, ya que actualmente 1 gramo de oro ronda los 111, 81 euros, según el portal Inversoro.

Un lingote de 100 gramos de oro Telecinco

Ahora bien, comentó Sánchez que un lingote de 100 gramos de oro, además, "viene certificado con su número de serie único y eso hace que el cliente se lleve una garantía". El precio de un lingote de esta cantidad ronda actualmente los 11.701 euros.

Como toda inversión, a pesar de que este tipo de activos ofrece mayor estabilidad, conlleva riesgos, como explicó el CEO de Tu Oro Vale Más: "Como cualquier activo que cotiza en bolsa, sube y baja, lo que sí es verdad es que históricamente la gráfica del oro solo ha subido".

"Es verdad que como cualquier valor, sube y baja, pero repito al final la inversión en oro es a medio-largo plazo, yo no compro hoy para vender mañana, yo compro hoy para guardar unos ahorros y que no disminuyan con la inflación", expresó el joven.

Por otro lado, quiso recalcar que el precio del oro no es muy alto, sino que el dinero en sí cada vez es menos: "No es que esto valga mucho, es que el dinero cada vez vale menos, por eso invitamos a la gente a que se aventure en la inversión en oro".

Mientras que "el dinero cada vez se devalúa más, el oro lo que hace es conservar ese valor", compartió el especialista en la materia.

El oro se revaloriza y varía, por tres factores expuestos por Sánchez: "Por la estabilidad a nivel económico, político y social".

"A nivel económico, la deuda cada vez es mayor, los bancos centrales para pagar deuda emiten deuda; como hay más dinero en circulación, hay más inflación, por lo que los precios suben y lo que hace el oro es mantener el valor", comentó el CEO.

Así, comentó que, a corto o medio plazo, "yo no veo que la deuda vaya a bajar ". Además de esto especificó que "a nivel económico y social, si no es la guerra de Ucrania, es el conflicto de Israel, o es la guerra arancelaria de Trump que a su vez es una guerra comercial".

Todos estos sucesos, "afectan directamente a valores como el oro, por eso tienen esta rentabilidad. A nivel económico-social las cosas no tienen pinta de mejorar en los próximos años".