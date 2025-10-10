Gonzalo Bernardos (62), economista: “Los jubilados cobran cerca de 2.000 euros por eso el sistema ha ido a peor”

Montaje con Gonzalo Bernardos, economista, en el pódcast Libertad sin Deudas y un jubilado ChatGPT

El conocido economista Gonzalo Bernardos intervino en el programa La Mirada Crítica, donde ofreció un análisis de la situación a la que se enfrenta el sistema de pensiones español, justo después de que se anunciara la reforma de pensiones impulsada por José Luis Escrivá.

Bernardos explicó que la creencia de que con esta reforma el Gobernador del Banco de España lo que buscaba era "aumentar los ingresos por cotizaciones sociales y reducir el déficit, no lo ha conseguido".

¿Por qué no lo ha conseguido? Respondió tajante el economista que "cada vez se jubilan más personas y las personas que se jubilan cobran más".

Gonzalo Bernardos en 'La Mirada Crítica' Telecinco

"Ya estamos con unos jubilados que cobran de promedio cerca de los 2.000 euros, entonces el sistema ha ido a peor y el déficit ha aumentado", expresó el economista. Esto se traduce en que existe un déficit de 65.000 millones de euros en la 'hucha de pensiones'.

Ahora bien, esto para los jóvenes es un problema, porque "esto supone que pagan más por cotizaciones sociales, pagan más en impuestos y supone que muy probablemente recibirán mucho menos en pensión que los que están actualmente jubilados".

Como fue explicado por el economista, estos recortes que afectan sobre todo a los más jóvenes nacidos desde 1992, responden a una necesidad de rellenar ese déficit en la 'hucha de pensiones'. Por esto, Bernardos fue claro al decir que a los jóvenes "los van a freír a impuestos".

No obstante, recalcó el economista que existen otros caminos a explorar para resolver este problema, pero que "políticamente" no son atractivos.

Estos son, por ejemplo, que "nos jubilemos más tarde como en Dinamarca, que ya dicen que en el 2040 se van a jubilar a los 70 años".

"O cobramos menos de pensión, que ya es lo que dicen en Alemania, donde se da un subsidio de 10 euros a los niños entre 6 y 18 años para fomentar el ahorro y para complementar la pensión", ilustró el economista.

Sin embargo, ambas medidas son "bastante desagradables porque afectan al grueso de los votantes". Así, destacó que "estamos viendo que a través de las pensiones y de una reforma de sistema que ha fracasado que los jóvenes empeoran para que los mayores conserven sus privilegios".

Además de esto, el economista quiso hacer énfasis en que "cada vez tenemos más gastos", ya que con una población cada vez mayor hay más gastos en Sanidad Pública y hay que sumar el gasto en defensa.

Hasta 95 euros menos al mes

Recientemente se ha generado cierto revuelo por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esto es un conjunto de medidas que busca hacer frente a los retos coyunturales del sistema de pensiones.

Ahora bien, una de las medidas supone una reducción de alrededor de 95 euros mensuales en la nómina, no obstante, esto depende del salario del trabajador y estará vigente a partir del 1 de enero del 2026.

El economista también quiso comentar sobre esta medida: "Esto nos afecta a todas aquellas personas que tienen un trabajo, porque a partir de aquí hacen dos aportaciones a la Seguridad Social".

"Una aportación que son las cotizaciones de toda la vida y una segunda aportación que son para una 'hucha de las pensiones'", explicó Bernardos.

Sin embargo, no dudó en recalcar que "ya me dirás tú qué 'hucha de las pensiones' si está en un gran déficit, esto es otra de las medidas 'fake' de Escrivá".

Señaló que cataloga de falsa esta medida, porque "te dice que con esa 'hucha' tienes garantizado unas magníficas pensiones del futuro y lo que tienes garantizado son 4 euros".

"La idea era dar sostenibilidad a algo que no tenía nada de sostenibilidad y Escrivá, que no es tonto ni mucho menos, ya lo sabía, pero era lo que le habían ordenado que hiciera para tener el voto de los jubilados", concluyó muy contundente Bernardos.