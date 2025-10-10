Charo, empresaria con más de 25 años al frente de su tienda infantil: "No quiero jubilarme, trabajando estoy feliz"

"Recuerdo como si fuera ayer aquel 2 de junio del 2000…", así comenzaba Charo Goicoechea el relato de una aventura que, 25 años después, sigue regalando muchas sonrisas.

Fundadora y alma de La Cigüeña de Tafalla, un negocio dedicado al mundo infantil en Tafalla (Navarra), Charo recuerda con emoción aquellos primeros pasos como emprendedora movidos por la ilusión.

Desde entonces, La Cigüeña de Tafalla ha acompañado y visto crecer a generaciones de niños y niñas en Tafalla. Dos décadas y media después, lo que empezó como un pequeño proyecto se ha convertido en un referente local y en parte de la historia reciente de la Zona Media de Navarra.

Charo Goicoechea.

Todo comenzó con una simple constatación: en Tafalla hacía falta una tienda de puericultura. "Cuando fui madre de mi primera hija me di cuenta de que hacía falta una tienda donde vendieran artículos para bebé y niños", recuerda.

Con los ahorros y una clara determinación, Charo decidió dar el paso. "Tuve más ilusión que miedo. Soy muy decidida, y aunque el miedo siempre estaba, me podía más la ilusión", afirma.

"Hay que saber qué es lo que le gusta al cliente, sin perder la esencia propia de una misma" Charo Goicoechea, empresaria y dueña de La Cigüeña de Tafalla

Tal y como corrobora la dueña de La Cigüeña de Tafalla a EL ESPAÑOL, a lo largo de estos 25 años, el sector ha cambiado profundamente.

La venta online, la segunda mano y los nuevos hábitos de consumo han transformado la forma de comprar y vender. "Antes se buscaba el mejor coche para el bebé, en cambio ahora mucha gente se los pasa entre primos y amigos", detalla.

Interior de La Cigüeña de Tafalla.

No obstante, y aunque La Cigüeña de Tafalla por el momento no ha dado de lleno el salto al comercio digital, Charo subraya la importancia de adaptarse."Hay que saber qué es lo que le gusta al cliente, sin perder la esencia propia de una misma", añade.

Más allá de la gestión empresarial, Charo ha querido dejar claro el componente humano que implica su trabajo. "He visto crecer a bebés y ahora con los años me saludan por la calle. Eso es más valioso que cualquier cifra de ventas", manifiesta.

A día de hoy, sigue al frente de La Cigüeña de Tafalla con la misma pasión. Además, al mirar atrás, Charo se muestra satisfecha con el camino recorrido.

"La verdad es que se trata de un negocio con mucha historia e ilusión de puertas hacia dentro. Los clientes vienen muy contentos, un bebé siempre es una alegría", añade.

Y al mirar hacia adelante, lo hace con serenidad y entusiasmo. "Supongo que dentro de unos años me jubilaré, aunque todavía lo veo lejos. Tengo muy pocas ganas de jubilarme, trabajando estoy muy feliz".