Segunda edición de los Premios Big Good: McDonald’s apoya a un sector agrario más sostenible

McDonald’s España impulsa la innovación y sostenibilidad en el campo con la segunda edición de los Premios Big Good, que ofrecen 20.000 € a las mejores iniciativas del sector agrario.

McDonald’s España lanza la segunda edición de los Premios Big Good para seguir apoyando al campo español. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar un premio de 20.000 € para invertir en el desarrollo sostenible de las explotaciones propias o bien del conjunto del sector agrario del país.

En esta nueva edición de los Premios Big Good podrán postularse agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas o profesionales del sector primario mayores de 18 años. La inscripción está abierta hasta el 17 de octubre de 2025, y podrá hacerse directamente o a través de nominaciones en la web de los premios www.premiosbiggood.es. Los finalistas se anunciarán a finales de octubre.

Las dos categorías de los premios son la de Innovación Social, para proyectos que impulsen la igualdad y el empoderamiento en el entorno rural a través de la formación, la conciliación o la digitalización, y la de Innovación Medioambiental, para iniciativas que apuesten por prácticas sostenibles como la agricultura regenerativa, el uso responsable del agua o las energías renovables.

La entrega se celebrará durante la feria Expo SAGRIS, un evento clave para la agricultura y la ganadería en España, donde McDonald’s participará como patrocinador oficial. Una muestra clara del compromiso de la compañía con los agricultores y ganaderos, como aliados en el impulso del sector. Actualmente, más del 70% del valor de su cesta de la compra procede de proveedores nacionales, lo que respalda su apuesta por la producción local.

Un compromiso real con el campo

En 2024, la primera edición de los premios reconoció dos proyectos pioneros. En el ámbito social, se premió Conecta en Rural, de AFAMMER, que trabaja por la digitalización y la formación de mujeres rurales. En lo medioambiental, el premio fue para un proyecto de Ganadería de ovino sostenible, enfocado en integrar la producción en el entorno natural y fomentar la economía circular de proximidad. Dos ejemplos del impacto positivo que puede generar la innovación bien enfocada.

Este año, con la segunda edición de los Premios Big Good, McDonald’s reafirma su papel como socio del sector, apostando por un campo que innova, crece y se adapta a los retos del mañana. Estos premios forman parte de +Campo, la iniciativa desarrollada por la compañía dentro del Proyecto Big Good para seguir apoyando al campo español con el objetivo de impulsar un sector e impulsar un sector más sostenible, competitivo e igualitario.

Los proyectos serán evaluados por el Consejo Asesor de +Campo, un grupo formado por referentes del mundo agrario y académico. Lo preside Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España, y lo integran Juan Ignacio de Antonio Senovilla (ALAS), Margarita Rico (Universidad de Valladolid), Manuel Láinez (Fundación Cajamar), Fernando Moraleda, exsecretario general de Agricultura, Pilar Ayuso, exdirectora general de Alimentación y Agricultura del Gobierno de España y ex eurodiputada y el productor de carne de vacuno Alfonso Cobaleda.