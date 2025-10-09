Un inversor, sin filtros: "Los jubilados son el mayor lastre de España, es imposible mantener a 9 millones de arruinados"

El avanzado envejecimiento de la población, así como la escasa natalidad, han provocado que el pago en pensiones signifique un incontrolable desembolso para el Estado. De hecho, se estima que el gasto en pensiones representa cerca del 12,9% del PIB español, el mayor componente del gasto público.

Esto se traduce en unos 13.600 millones de euros al mes en pensiones, una cifra que suele generar bastante crítica entre muchos trabajadores y expertos en materia económica y financiera.

Una de estas voces críticas ha sido Gregorio Hernández, un inversor y experto financiero que no dudó en cargar contra los jubilados y el sistema de pensiones de España.

Las pensiones en España

El sistema de pensiones en España se financia principalmente a través de las cotizaciones de los trabajadores activos. Cada mes, los ingresos de quienes trabajan se destinan a pagar las pensiones de los jubilados, generando un flujo constante de recursos públicos.

El gasto en pensiones representa una parte muy significativa del presupuesto estatal, y con el envejecimiento de la población, esta carga económica sigue creciendo. Se estima que cada vez más recursos se destinan a cubrir jubilaciones, aumentando la presión sobre las finanzas públicas.

Por ello, algunas personas critican al sistema, argumentando que resulta insostenible a largo plazo. Además, señalan que genera desigualdades y limita la capacidad del Estado para invertir en otros servicios sociales, como sanidad o educación.

Así, durante una entrevista en el canal A Contracorriente, el inversor y experto financiero Gregorio Hernández no dudó en analizar el sistema de pensiones español, por qué lo considera una estafa piramidal y qué solución le ve.

"El sistema de pensiones del Estado es de estafa piramidal", señalaba Hernández. "En España a principios de los 90, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes lo dijo: 'No se puede vivir de esto, hay que empezar a invertir'. Y la mayoría de la gente hizo como si no lo hubiese oído".

El inversor explicó cómo la población española ignoró este momento y decidió seguir confiando en el sistema de pensiones. "Eso es uno de los episodios más negros de la historia de España, pero más que por los políticos, por la población", indicaba.

Sin embargo, su mayor crítica fue a los jubilados y el sistema de pensiones, tachándolos de "arruinados" y apuntando al gran desembolso que supone el pago de sus nóminas cada mes.

"El mayor lastre que tiene España ahora son los jubilados, los abonados de la Seguridad Social", afirmaba Hernández. "Esto se veía venir hace tiempo, porque no para de aumentar su número y además cada vez se les paga más a cada uno".

Durante este año, las pensiones contributivas en España subieron un 2,8%, mientras que las mínimas un 6% y las no contributivas un 9%. Esto tuvo como consecuencia que la pensión media de jubilación se sitúe en unos 1.508 euros mensuales.

"No se puede mantener a 9 millones de arruinados", indicaba Gregorio. "La gente dice: ¿qué pasaría si hacemos ese sistema de capitalización y alguien se arruina? A esa persona se le da un subsidio y ya. Eso sería mucho mejor que tener al 100% de los jubilados arruinados y tengamos que mantenerlos".

De hecho, el experto en finanzas explicó por qué considera como incorrecta la afirmación de que las pensiones han fallado porque la gente no ha tenido hijos: "Es al revés, la gente no tiene hijos porque tienen que mantener a los arruinados de la Seguridad Social, a sí mismos y ya no les da para hijos".

Por ello, planteó una solución: que los jubilados vivan de sus propiedades, ya sea alquilando o vendiendo sus viviendas.

"Si los jubilados alquilaran o vendieran sus viviendas, los 2.000 millones que pagan los trabajadores cada año quedarían en los trabajadores, que podrían usarlo para invertir", explicó Hernández. "En ese caso los jubilados dejarían de ser un lastre, que son un lastre para la economía".