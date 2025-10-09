Un abogado, sobre cómo mejorar tu pensión de jubilación: "La ayuda para mayores de 52 años te cotiza..."

Si bien este año se anunció una nueva subida de las pensiones contributivas un 2,8%, las mínimas un 6% y las no contributivas un 9%, lo cierto es que con el alto coste de vida del país, hay quienes buscan cobrar una nómina mayor como jubilado.

El importe de una pensión depende de los años cotizados y la base de cotización. Sin embargo, hay una serie de formas y 'trucos' para poder contabilizar una mayor cotización de cara a la jubilación.

Así, el encargado de desvelar algunas de ellas ha sido el abogado Ignacio Solsona a través de su canal de YouTube (@Laborateca).

Formas de tener una mejor pensión

El sistema de pensiones en España se basa en un modelo de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores activos financian las jubilaciones de quienes ya están retirados.

Esto convierte a cada generación de contribuyentes en la principal fuente de recursos para garantizar el pago de las pensiones actuales.

Asimismo, el acceso a la jubilación está condicionado por la edad y los años cotizados. Para recibir la pensión completa, los trabajadores deben haber acumulado un mínimo de años de contribuciones, que se van incrementando gradualmente con la reforma del sistema. Esto busca equilibrar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento de la población.

La cuantía de la pensión depende de las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral y de la base reguladora, que se calcula a partir de los ingresos declarados durante los últimos años de trabajo.

Así, quienes han cotizado más tiempo y con salarios más altos perciben pensiones mayores, mientras que los trabajadores con historiales más irregulares reciben prestaciones más reducidas.

Por ello, el primer consejo que presentó el abogado Solsona fue cuidar las cotizaciones: "Es importante que cuando se tiene la oportunidad, mejorar las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto puede hacerse si uno tiene oportunidad de cambiar de empleo y cotizar más, incluso estar en situación de pluriactividad".

"Hay personas que trabajan por cuenta ajena como trabajadores para una empresa pero que tienen la oportunidad de crear un pequeño negocio como autónomos que les genere ciertos ingresos o rendimientos", señaló el letrado.

Así, tener dos fuentes de ingresos es una buena manera para tener una cotización mayor. "Si se dan de alta como autónomos, la pluriactividad es positiva porque aporta más a las bases de cotización que, en el futuro, mejorarán la pensión por jubilación", apuntaba Solsona.

Sin embargo, no solo trabajando más se puede conseguir una mejor pensión, también aprovechando algunos derechos para aquellas personas que no puedan trabajar.

"El subsidio para mayores de 52 años cotiza generosamente", afirmaba el abogado. "Este año está cotizando 1.752 euros mensuales para la futura pensión por jubilación".

El subsidio para mayores de 52 años en España es una ayuda económica destinada a aquellos desempleados de larga duración. Está pensada para garantizar ingresos y cotización a la jubilación hasta que se alcance la edad legal para acceder a una pensión.

Eso sí, no es el único derecho que beneficia a la cotización: "Si una persona tiene trabajo pero no puede trabajar por cuidar a su familiar que no puede valerse por sí mismo, tiene la oportunidad de solicitar una excedencia por cuidado de familiares que le va a cotizar al 100% durante los tres primeros años".

Incluso ese cuidado puede utilizarse como período cotizado. "Si no estás trabajando y ese familiar tiene reconocido un grado de dependencia, tiene la oportunidad de darse de alta como cuidador no profesional y cotizar por la base de cotización mínima del año, en este caso 1.300 euros", explicaba el abogado.

O en el caso de que la dependencia sea moderada, entonces la cotización sería del 50%. "Con este convenio se consigue sumar no solo una base económica sino tiempo de cotización a la vida laboral, lo cual va a mejorar nuestra futura pensión de jubilación", aseguraba Solsona.

De esta forma, es posible añadir períodos y bases de cotización mayor para así poder disfrutar de una mejor pensión a la hora de jubilarse.