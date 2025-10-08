Sandra, madre, estalla contra el precio del parking en los hospitales públicos: “En 13 años me he gastado 9.000 euros”

El coste del aparcamiento en España es un tema que puede llegar a pasar desapercibido, pero sí es un tema presente en las conversaciones de los españoles, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, donde se junta la variable del precio con conseguir un sitio para aparcar.

Ahora bien, un lugar en el que algunos han catalogado este precio como 'abusivo' son los hospitales públicos, donde el precio medio de un parking se sitúa entre los 2 y 4 euros la hora.

Por esto, Sandra Fernández, que es madre de un hijo con una enfermedad rara que le obliga a ir al hospital cada 3 semanas y en cada visita gasta 21,90 euros, lo que en 13 años se ha convertido en 9.000 euros, según contó en Y Ahora Sonsoles.

6 horas por 21 euros

"Han sido 9.000 euros durante 13 años", comenzó sentenciando Fernández. Con esto, contó que "mi hijo tiene una enfermedad rara y el sistema inmune no le funciona correctamente".

El nombre de esta enfermedad es 'síndrome hiper-IgE STAT 3'. Este síndrome causa infecciones recurrentes en la piel y los pulmones, anomalías no inmunológicas y concentraciones anormales de inmunoglobulina en la sangre.

Sandra Fernández, madre, en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

En vista de ello, comentó la madre que "necesita cada 3 o 4 semanas un tratamiento de inmunoglobulina", para lo cual hay que ir al hospital.

Expresó que el tiempo que pasan en el hospital es desde las "8:30 de la mañana hasta entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, que es cuando salimos".

De esta forma, estas 6 horas que pasa en el hospital se traducen en que "todo el tiempo que estoy me sale a 21,90 euros y da igual porque ya puedo estar todo el día que me van a cobrar lo mismo, porque el minuto está a 0,06 euros".

Si se hace la comparación, un aparcamiento hospitalario, como fue mencionado anteriormente, ronda los 2 y 4 euros la hora, es decir, entre 20 y 30 euros el día completo.

Sandra Fernández, madre, y Enrique García, portavoz de la OCU. Antena 3

Sin embargo, un aparcamiento ordinario consta de precios muy inferiores, situándose entre 1 y 2,5 euros la hora y entre 12 y 18 euros la jornada completa.

Sobre esto, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que también estaba en el plató, señaló que "hemos recibido quejas en distintas capitales, pero ¿se puede hacer algo? Es complicado".

"Es complicado porque hay que decir que estos precios se producen después de un concurso administrativo, donde hay una cesión por parte de la Administración de la gestión de ese aparcamiento, por tanto son precios y son legales", explicó el portavoz.

También recalcó que no todas las administraciones gestionan esto de la misma manera, es decir, que "unas permiten esa libertad de precio y que el empresario cobre lo que le da la gana y ponen un precio claramente muy por encima y otras no".

Enrique García, portavoz de la OCU Antena 3

Así, el portavoz de la OCU hizo énfasis en que el mayor problema con esto es que "el consumidor no tiene elección, se ve obligado a ir a ese establecimiento".

Por último, García, para ejemplificar que no todas las administraciones abordan este tema de igual manera, señaló que "en Baleares, por ley, los aparcamientos de los hospitales son gratuitos".