Oriol Valls, asesor financiero, no se corta y alerta a España sobre la vivienda: “Hay alquileres de 1.500€ y eso valen los sueldos”

La burbuja inmobiliaria que estalló en España en 2008 desató un aluvión de consecuencias para las familias y las entidades financieras. Ahora, con unos precios de la vivienda disparados, muchos expertos tratan de anticipar si se va a producir un fenómeno similar a corto plazo.

Oriol Valls, también conocido como Uri Vyce, descarta que se produzca una explosión inmobiliaria en el ámbito de la compra venta de vivienda. En cambio, advierte de que "hay una potencial burbuja en el alquiler".

"Estamos viendo que hay alquileres que cuestan 1.500 euros o 2.000 euros en las grandes ciudades y eso es lo mismo que vale un salario", señala el CEO de Habitacion.com en una entrevista con Seed Rocket Podcast.

"Pueden caer los precios"

En efecto, según el portal inmobiliario Idealista, el precio del alquiler de viviendas en España se ha incrementado un 10,9% durante los últimos 12 meses, con un coste de 14,5 euros por metro cuadrado.

En consecuencia, narra el experto, "va a llegar un momento de crisis en el que la gente ya no pueda pagarlo y entonces, automáticamente ahí sí pueden caer los precios", tal y como ocurrió en 2008, lo que provocó desahucios en un contexto de una tasa de desempleo incontrolable.

Valls, en cambio, considera que no hay ninguna variable para determinar que en la actualidad estamos inmersos en una burbuja inmobiliaria en la compra venta de inmuebles. "El desacople que existe entre la oferta y la demanda hace que exista una demanda brutal sobre la oferta existente", plantea.

En este sentido, completa su argumento indicando que "aunque baje la demanda porque los precios ya son inaccesibles del todo, existe todavía tan poca oferta que sólo es un vector más de crecimiento de los precios".

No obstante, insiste en que en el marco del alquiler el asunto es diferente, ya que sí ve factible una bajada repentina de los precios. Por eso, apuesta por un cambio en la Ley de Vivienda, donde se incluyó, entre otras cosas, la regulación de los precios de los alquileres en zonas tensionadas.

"Si por algún motivo alguien con dos dedos de frente decide ser más laxo con la Ley de Vivienda y se amplía la oferta de alquiler, es probable que los precios bajen bastante en algunas plazas", sentencia el asesor financiero.