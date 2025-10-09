Un joven estalla por lo que cobra su padre jubilado con 43 años cotizados: “Un 26% menos de pensión”

Montaje de Gerard Vázquez con una persona buscando empleo en una imagen creada con IA.

Se llama Gerard Vázquez. Y ha puesto la voz en el cielo por una situación que considera injusta y que afecta a su padre. Porque, tras 43 años cotizados, su empresa cerró tras un concurso de acreedores.

¿Resultado? “A la calle junto a todos sus compañeros. Jubilación forzosa con un 26% menos de pensión”, clama a los cuatro vientos en la red social LinkedIn. Y añade: “Probablemente, es la historia de muchos españoles”.

Entre la rabia y la indignación, resume la situación de su padre, toda una vida trabajando, de la siguiente manera: “Ahora España le dice: ‘Gracias por nada’”.

Una situación injusta

Gerard hace un breve recorrido por la vida laboral de su padre que se vio obligado a jubilarse con 61 años. Así, trabajó de director general de Caprabo. También fue director en Leroy Merlin. Y ocupó cargos directivos en Prenatal, Sita Murt, Party Fiesta...

“Sin estudios universitarios pero con algo que los títulos no dan: experiencia real, liderazgo nato y resultados demostrados. Ha llevado equipos de hasta 300 personas”, prosigue un hijo orgulloso de su padre.

“Ha abierto tiendas, cerrado otras, navegado crisis, superado objetivos. Ha formado a cientos de empleados. Ha pagado religiosamente sus impuestos durante más de 4 décadas. Y ahora España le dice: ‘Gracias por nada’”.

Fue en agosto de 2024 cuando la empresa en la que trabajaba cerró por concurso de acreedores. Y a la calle. “No por su culpa. No por incompetencia. Por la realidad empresarial”, subraya.

Y eso se ha traducido en que “es invisible en el mercado laboral español. Da igual tu experiencia, tus logros, tu potencial. La edad es una sentencia”.

Por eso, su pensión se ha visto recortada un 26% de por vida. “¿Sabéis lo que es un 26% menos al mes, hoy en día? Estamos hablando de casi un sueldo completo que pierde para siempre. Una parte suya que se ha ganado y merece”, remarca.

Y a Gerard Vázquez también le duele que “otros colectivos con menos años cotizados tienen jubilaciones anticipadas sin penalización”. Mientras tanto, su padre ha buscado trabajo durante más de un año, sin resultado positivo.