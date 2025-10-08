Un inversor con 16 viviendas, sin filtros: “La primera vez que compré sin dinero fue con una hipoteca y un préstamo a la vez”

La inversión inmobiliaria es la solución que cada vez más españoles ven a la crisis de la vivienda, principalmente porque les garantiza tener un ingreso que les permita hacer frente a un alquiler.

La realidad es que muchos de estos grandes inversores hacen énfasis en que no es preciso ser millonario para comenzar a invertir en inmuebles. Uno de estos es Pascual Ariño, un policía nacional que consiguió hacerse con hasta 16 propiedades.

Ariño contó el pódcast Cuéntanos Tu Éxito cómo entró en este mundo de la inversión inmobiliaria, teniendo en cuenta que trabajaba como policía nacional, y todas sus tácticas para conseguir crecimiento patrimonial a través de la deuda.

"He llegado a tener 8 hipotecas"

Pascual Ariño era policía nacional con una nómina de 1.500 euros y con esto fue que comenzó a adentrarse en el mundo de la inversión inmobiliaria.

Comenzó a dedicarse a esto, principalmente, porque "es lo único que es compatible cuando tú trabajas de policía". Esto es porque al ser funcionario es "incompatible tener un segundo puesto de trabajo y hacer otras actividades".

Así, una de las actividades que sí podía hacer como funcionario era invertir. "Y al final, ahora mismo con dos casas, depende de la inversión, se puede ganar más incluso que trabajando", comentó.

"Yo he tenido ocho hipotecas y dos préstamos a la vez, pagaba de deuda 3.500 euros mensuales", reveló el inversor.

Con esto, el inversor recalcó que en este sector "se puede empezar de cero, sin nada". No obstante, destacó que "no es recomendable, lo suyo es que si tienes un 5, 15, 20, 50% mejor".

Para ilustrar cómo es posible empezar de cero en este sector, optó por un ejemplo personal: "La primera vez que yo compré sin dinero fue haciendo una hipoteca en un banco y un préstamo en otro banco de forma simultánea".

Especificó que esto es una opción que "casi todos pueden hacer siempre y cuando no tengan mucha deuda". En su caso específico, a pesar de tener un trabajo estable, tenía una hipoteca previa, es decir, una deuda, porque ya había comprado su primera casa.

A raíz de esto señaló que hay que tener e n cuenta que "los bancos no hablan entre ellos, los bancos hablan a través del Banco de España, entonces si un banco te concede una hipoteca y otro te concede un préstamo personal, tú puedes hacer las dos cosas a la vez".

Para que el banco conceda la hipoteca, explicó que "te van a dar como norma, el 35% de lo que ganes". Esto se traduce en que "si tú tienes una nómina de 2.000 euros, te van a dejar endeudarte hasta 700 euros de cuota".

"Da igual la cantidad que debas, da igual que debas 100.000 euros que 500.000 euros, lo que me importa es la cuota", expuso el inversor.

Ahora bien, si ya se es propietario de una vivienda, es posible "ampliar los años de la cuota", para que esta bajo porque "al final lo que hay que intentar es que la cuota de la hipoteca, más la que vayas a pedir, no supere el 35% de lo que ganas", manifestó.

Con esto, compartió algunas "estrategias" que llevó a cabo para conseguir esto: "Yo tenía la casa donde vivía que estaba al límite del endeudamiento, lo que hice fue un contrato de alquiler con un amigo y me hizo una transferencia".

"Y después de conseguir la financiación se lo devolví, anulamos el contrato y nunca llegó a vivir en mi casa, pero yo al banco le enseñé los justificantes de las transferencias y le presenté el contrato de alquiler", continuó relatando.

En el momento en que hace esto, el inversor ganaba 1.600 euros, pero con las transferencias del alquiler ficticio, en realidad, sus ingresos eran de 2.500 euros. "Entonces yo ya soy más solvente que antes y me dejan endeudarme más", expresó.

A raíz de esto, manifestó que hay bancos que no contabilizan los alquileres o no los tienen en cuenta, sin embargo, la clave es buscar aquellos bancos que sí: "A mí me han contabilizado el 100% de mis alquileres, si no, no hubiese sido posible".

Así, explicó que, en el momento en que contaba con ocho hipotecas, un préstamo y una deuda mensual de 3.500 euros, "eso con una nómina de policía es imposible pagarlo, entonces me contaban los alquileres, claro, yo recibía alquileres de 8.000 euros mensuales".

Con esto, enfatizó que la diferencia principal entre estos tipos de bancos que están dispuestos a contabilizar los ingresos de un alquiler es que "hay oficinas que necesitan conceder préstamos para cumplir objetivos, no tienen grandes clientes y están esperando que vengan inversores a comprar".