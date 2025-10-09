Daniel Marburger, experto en metales preciosos, ante la subida del precio del oro: “Así puedes detectar lingotes falsos”

Un no parar. En lo que va de año, el oro se ha revalorizado el 51,59% y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979. De esta manera, el considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha superado por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza.

Por eso, y ante este panorama, hay quien pueda pensar en invertir en oro. Para los más novatos, conviene que tengan en cuenta una serie de parámetros para no ser estafados.

“El valor intrínseco del oro lo convierte en un activo muy preciado para los inversores que buscan preservar o aumentar su patrimonio”, afirma Daniel Marburger, CEO de StoneX Bullion.

Y añade: “Estos lingotes falsos pueden parecer auténticos de forma convincente, con lo que incluso los compradores experimentados corren el riesgo de ser engañados.”

De ahí que, y dado que “los vendedores de lingotes de oro en Internet son más populares que nunca, es esencial que los inversores aprendan a detectar a los vendedores sospechosos para proteger su inversión”.

Cómo detectar lingotes falsos

Lo primero que deben tener en cuenta los inversores en oro es que, según la plataforma de metales preciosos, es que los lingotes falsos pueden adoptar diferentes formas. Por ejemplo, estar chapados en oro o fabricados con sellos falsos.

De ahí que sea conveniente adquirirlos a través de comerciantes de confianza o de instituciones certificadas. Además, los lingotes suelen llevar sellos que indican el peso, la pureza y el nombre del fabricante.

Si están mal grabados, o mal escritos, es señal de falsificación. Asimismo, deben ir acompañados de un certificado de autenticidad cuyo número coincide con el grabado en el lingote. Si no coincide, hay que desconfiar.

Hay otros métodos que aseguran que la inversión es auténtica. Por ejemplo, realizar una prueba magnética. Si se acerca un imán al lingote, y hay atracción, es sinónimo de que contiene materiales ferrosos como hierro o níquel, en lugar de oro puro.

Pero hay lingotes de oro falsos que no son magnéticos. Por eso, es conveniente combinar la prueba del imán con otras de mayor precisión.

También es conveniente comprobar el peso y las dimensiones. “Si hay una discrepancia entre el peso real de tu lingote de oro y el que se supone que tiene, podría ser señal de que se ha utilizado otro metal”, apunta Daniel Marburger.

Otra prueba sería la del ácido, pero debería hacerla un profesional. Porque, si no se hace de manera correcta, puede dañar la superficie del lingote.

“Consiste en aplicar una pequeña gota de ácido nítrico al lingote de oro. Si es de oro auténtico, el lingote resistirá la corrosión y no se verá afectado. Si el lingote es de oro falso o metal chapado en oro, podría decolorarse o disolverse”, explica el experto.

Por último, la conocida como prueba del ping. Es decir, golpear de manera suave la pieza con otro objeto de oro o una varilla metálica.

“El oro auténtico suena con un tono claro y agudo que perdura, mientras que los metales falsos producen un sonido sordo o corto”, concluye Daniel Marburger.