Un conductor de ambulancia, sobre la falta de trabajadores: "La gente abandona, al final el trabajo te pasa factura"

A día de hoy, muchas profesiones que antes despertaban vocaciones ya no resultan tan atractivas para los jóvenes.

Una de las más olvidadas es la del transporte sanitario, un trabajo esencial para la sociedad, pero muy poco reconocido. En España circulan cientos de ambulancias cada día. Detrás de cada una hay, al menos, un conductor cualificado que garantiza que la ayuda llegue a tiempo.

Sin embargo, el sector atraviesa una situación complicada: faltan manos, ganas y relevo generacional. Arnau, un joven conductor de ambulancias y técnico en emergencias sanitarias, lo vive en primera persona: "La gente que deja el trabajo es bastante", relata.

Faltan conductores de ambulancias en España

Desde hace un tiempo, el transporte sanitario enfrenta un problema: la falta de conductores de ambulancias capacitados.

Uno de los factores clave es el desinterés de los jóvenes por dedicarse a este oficio. Las largas jornadas, el esfuerzo físico y las dificultades emocionales del trabajo han hecho que ser conductor de ambulancia deje de ser una opción atractiva frente a otras carreras.

Arnau cuenta en Talent Match la cruda realidad que viven muchos trabajadores del transporte sanitario: no son pocos los que, tras enfrentarse a ciertos servicios, optan por dejar su puesto.

"Hay compañeros que al ir a un servicio de suicidio, por ejemplo... al final te afecta. O lo sabes llevar o tienes que cambiar de trabajo", explica con sinceridad.

Muchos jóvenes, cuando por fin experimentan el día a día del trabajo, confiesan que "ya no me gusta" y terminan abandonando el trabajo. Sin embargo, Arnau también señala que, en otras ocasiones, siguen en el sector por dinero y no por pasión ni vocación.

"Faltan más mujeres"

Arnau, además, explicó que cada día en su trabajo hay más obstáculos y que las condiciones pueden ser muy duras.

"Faltan más mujeres en este sector", señala, y explica que muchas veces suele ser propiciado por "etiquetas que se puede poner la gente o límites mentales porque, al final, todos los trabajos están pensados para ambos", comparte.

En cuanto al sueldo, tampoco se quedó callado. "Trabajando horas extra y con muchos pluses, se puede llegar a ganar unos 2.000 euros, pero podría estar mejor", señala.

Pero puntualiza que, aunque es "un trabajo necesario", los turnos son muy duros: "Hay turnos de 24 horas y solo paras una hora para comer".

Y sin dudarlo, asegura que al tener ciertas experiencias, es necesario desahogarse de las situaciones difíciles que se vive, ya que "al final te pasa factura".