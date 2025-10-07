Pintxos, basket y mucha energía: así fue la fiesta de Endesa en Bilbao

José Bogas, consejero delegado de Endesa; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; y el equipo femenino Lointek Gernika Bizkaia, durante la inauguración de la tienda Endesa de Bilbao.

Endesa inaugura en Bilbao un espacio que responde a su filosofía ‘Endesa, tu casa’: atención cercana, digitalización y eficiencia en el día a día con sus clientes.

Que Bilbao celebre la llegada de un nuevo pintxo a la ciudad no es —o no debería resultar— una novedad. Ni siquiera aunque venga de la mano de un chef reconocido. Sí lo es, en cambio, que esta delicia gastronómica tan representativa de la cultura local celebre la apertura de la tienda… de una compañía energética.

Y no solo eso. En tan peculiar maridaje también hubo baloncesto del bueno: se presentó oficialmente al equipo femenino de baloncesto Lointek Gernika Bizkaia, referente del deporte femenino en Euskadi. Y música. Y una generosa afluencia de gente.

Tal era la expectación que levantó durante las semanas previas la puesta de largo del nuevo espacio de Endesa en la capital vizcaína que, desde hace unos días, ya está abierto para todos sus clientes en Iparraguirre 37.

Queda claro que no fue una inauguración al uso. Esta apertura tan original y cargada de simbolismos tiene una lógica que encuentra su razón de ser en el propio concepto de la tienda. La compañía ha acuñado el término ‘Endesa, tu casa’ para dar sentido a lo que pretende ser un punto de encuentro real y tangible con sus clientes.

Se trata de un lugar moderno y acogedor, en el que las herramientas digitales son un medio para ofrecer una atención cercana y personalizada a clientes particulares, pequeñas empresas o autónomos. De persona a persona.

Exterior del nuevo punto Endesa bilbaíno.

Por eso, el factor humano resultó protagonista durante las dos jornadas en las que se celebró la inauguración de la tienda. La primera tuvo un carácter más institucional y solemne. Acudieron personalidades como el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

El segundo día estuvo caracterizado por un aire más lúdico y festivo. Decenas de afortunados pudieron disfrutar en vivo y en directo de tres grandes eventos: la grabación de ‘Colgados del aro’, la mencionada presentación del ‘pintxo Endesa’ y —un poco más tarde y en una sala de conciertos— el recital de Leire Martínez.

“Como no puede ser de otra forma y con independencia de los retos empresariales, no debemos olvidar nuestra principal razón de ser: nuestros clientes”, apuntó Bogas durante su intervención el primer día. “Como empresa que ofrece un bien básico, el cliente está en el centro de nuestra estrategia. Queremos estar presentes en los momentos clave de su vida, ofreciendo soluciones útiles, claras y honestas”.

En este sentido se manifestó también el alcalde de Bilbao, para quien es una “excelente noticia para nuestra ciudad contar con este nuevo centro en el que la prioridad es la cercanía con las personas y ayudar a resolver dudas y aportar soluciones en unos momentos cruciales de cambios en el sector energético”. “La clave, tanto en las empresas como en la administración pública —y es lo que hacemos en el propio Ayuntamiento—, es estar cerca de las personas. Solo así podemos avanzar como ciudad y sociedad”, señaló.

"Estar cerca de las personas"

Todo ello se inscribe en esa filosofía con la que Endesa está imbuyendo toda su actividad: una hoja de ruta hacia el liderazgo en una transición energética que dé protagonismo a las personas. Se trata, apunta la compañía, de apoyar a los clientes en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible.

E implicarles, claro. Que es, de alguna manera, lo que ha buscado este evento con la intensa agenda con motivo de la inauguración. Además de la presentación del único equipo de la región en la Liga Endesa Femenina, que se produjo en la primera jornada, los amantes del baloncesto también pudieron disfrutar de otro momento muy especial: la grabación en directo de un episodio de ‘Colgados del Aro by Endesa’.

Momento de la grabación de 'Colgados del aro'

El programa, que cumple este curso su décima temporada, es un referente en la información de este deporte por su análisis preciso y por el humor tan peculiar que destilan Juanma López Iturriaga, Toñín Llorente y Pablo Lolaso, conductores del espacio. Para esta ocasión, además, contaron como invitados con personajes muy ligados no solo a este deporte, sino a la tierra: JJ Davalillo, exjugador del Caja Bilbao y presidente del club; Raúl López, exjugador del Bilbao Basket, Real Madrid, NBA y selección española; Isabel Iturbe, presidenta del Bilbao Basket desde septiembre de 2020; y Manu Sarabia, exjugador de fútbol.

Robin Food, con Juanma Iturriaga, degustando el 'pintxo Endesa'.

Con semejante cartel, es fácil que entrara el hambre. Y qué mejor que atender a un showcooking exclusivo. Quizá se toma con excesiva literalidad aquello de ‘Endesa, tu casa’, pero lo cierto es que esta nueva tienda mutó, desde el estudio de radio, a una cocina en cuestión de minutos. La atención viró también desde el balón de baloncesto al paladar, mérito del chef vasco David de Jorge, más conocido como ‘Robin Food’.

De Jorge, uno de los cocineros más mediáticos de España, ha obtenido recientemente el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación. No obstante, su participación en la inauguración de la tienda Endesa dejó clara una habilidad aún más efectiva: la de hacernos salivar con cada elaboración. Y la que preparó in situ lo merecía: el ‘pintxo Endesa’, una delicia que —citamos textualmente— “junta en un mismo mordisco toda la fantasía del aperitivo español”. Ahí queda eso.

Con el estómago lleno acabó la primera parte del sábado, al menos la que se desarrolló dentro del espacio de la tienda de Iparraguirre 37. Pero no fue lo último: como cierre, Endesa también organizó en la sala musical La Ribera de Bilbao un concierto privado de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Fin musical de fiesta para empezar la actividad de la tienda con toda la energía. La apertura de un nuevo punto de encuentro de estas características es una buena noticia, dado que refuerza este ecosistema de proximidad con el cliente.

Además, en un territorio estratégico como el País Vasco, donde Endesa ya cuenta con tres Puntos Endesa activos —Bilbao, Vitoria y San Sebastián—, la previsión es la de seguir incorporando nuevas tiendas en 2026, que se añadan a los más de 80 ‘Puntos Endesa’ que se inauguraron en todo el territorio nacional en los últimos meses y que extienden esta forma tan cercana de concebir la relación con sus clientes.