Hernán, albañil, sobre la falta de obreros en la construcción: "He contratado a uno, pero a los 15 días ya está de baja"

Actualmente, varias profesiones han perdido atractivo entre los jóvenes, y la construcción es una de las más afectadas. Ser albañil ya no figura entre las aspiraciones de niños o adolescentes, lo que deja al oficio sin un relevo generacional claro.

Esta situación ha provocado una notable escasez de trabajadores en el sector, dificultando cubrir puestos y avanzar en nuevos proyectos de construcción. La falta de personal se ha convertido en un problema estructural que amenaza la continuidad de muchas obras.

Hernán, albañil y empresario de construcción en España, relató cómo el puesto ha perdido atractivo en la actualidad. Según él, la gente ya no quiere dedicarse a esta profesión y por ello cada vez se ven más bajas entre los trabajadores.

Faltan albañiles en España

La construcción en España enfrenta desde hace años un problema creciente: la falta de albañiles. Mientras la demanda de obra nueva y reformas sigue aumentando, el número de profesionales capacitados no crece al mismo ritmo, generando un desajuste preocupante en el sector.

Uno de los factores clave es el desinterés de los jóvenes por dedicarse a este oficio. Las largas jornadas, el esfuerzo físico y la percepción de bajos salarios han hecho que ser albañil deje de ser una opción atractiva frente a otras carreras con mejores condiciones y proyección.

En los últimos 20 años, el sector de la albañilería ha experimentado un notable envejecimiento, según un estudio de BBVA Research. En 2007, uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años, pero actualmente ese porcentaje apenas alcanza el 5%.

Mientras, el grupo de trabajadores mayores de 45 años ha pasado de representar poco más del 30% a superar el 65%, consolidando un panorama marcado por falta de relevo generacional.

Esta combinación de envejecimiento y desinterés juvenil amenaza la continuidad de muchas obras y encarece los proyectos, obligando a las empresas a buscar soluciones alternativas.

La escasez de mano de obra especializada refleja un desafío estructural que, de no abordarse, podría afectar seriamente al sector en los próximos años.

Así, este tema llegó al podcast Sector Oficios, donde el albañil y empresario Hernán compartió la gran dificultad que tiene hoy en día para encontrar profesionales de la construcción.

"Vine aquí y estuve trabajando en una empresa de recogida de huevos", rememora Hernán. "A mí no me iba mal en la empresa. Toda la gente que tenía recogiendo huevos había estado trabajando conmigo en la obra".

Así, cuando dio el salto a la construcción, se los llevó con él: "La mayoría que vinieron eran albañiles en Ecuador. Con 19 personas era muy raro que tuviera a una persona de baja. Ahora veo que siempre están con las bajas. Para mí, es el cuento de nunca acabar".

De ese modo, con su empresa de reformas que tiene lista de espera, el albañil señala cómo está teniendo problemas para llenar sus vacantes, especialmente después de la crisis del 2008.

"He llegado a tener 19 trabajadores pero ahora no hay gente", indicó. "No tenemos profesionales para dar lo que nosotros exigimos, porque hay gente pero que no te responde. Yo, por ejemplo, he contratado a uno y a los 15 días lo tengo de baja. Me encuentro eso y este es el grave problema que tenemos".

Para revertir esta escasez de albañiles en España es imprescindible implementar medidas que hagan el oficio más atractivo para los jóvenes, como mejorar los salarios, las condiciones laborales y la formación profesional.

También resulta clave fomentar la incorporación de nuevos talentos y facilitar la transición generacional. Solo con soluciones estructurales será posible garantizar la continuidad del sector y mantener la capacidad de respuesta ante la demanda de construcción y reformas.