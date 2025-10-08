Una enfermera española en Noruega rotunda con su trabajo: “La gente me tiene envidia porque tengo siete días libres”

Noruega es una economía potente. Así lo demuestra su PIB, que lo sitúa entre las 30 economías más poderosas del mundo. Además, si nos centramos en el PIB per cápita, está en el top 10. Y los sueldos de las enfermeras, por ejemplo, doblan a los que se cobran en España.

Por eso, hay jóvenes que deciden hacer las maletas y embarcarse en la aventura de trabajar en Noruega. Una de ellas, conocida en TikTok como @Kelycony, ha explicado cómo es su horario laboral en una residencia de ancianos.

“Soy enfermera en una residencia en Noruega y trabajo cuatro días seguidos durante doce horas y media. Y luego tengo seis días libres. Y vuelvo a entrar a trabajar otros cuatro días otras doce horas y media, y vuelvo a tener otros siete días libres”, afirma en la red social.

“Rotatorio de cuatro días”

Aunque puede parecer que siempre es así, hay matices. Por ejemplo, cada seis semanas, tiene un rotatorio largo. ¿Cómo es? “Cuatro días trabajando doce horas y media y libro dos días”

Y añade: “Luego tengo dos días cortos. Eso significa que trabajo dos turnos normales de siete horas, descanso tres días y vuelvo a empezar el rotatorio de los cuatro días”.

Una situación que puede parecer una locura, aunque la influencer está encantada con la misma. “Más que nada porque luego tengo seis o siete días libres que me permiten viajar, que es lo que más me gusta hacer. Y la gente me envidia".

Eso sí, no evita emitir un suspiro, cuando explica que tiene que pasar en la residencia doce horas y media durante cuatro días seguidos.

A ello hay que añadir el hecho de venir de fuera. “Tenemos que concentrarnos mucho a la hora de hablar, de entender porque, claro, no es nuestro idioma materno. Por eso, hay que tener el doble de atención. Además, cuando tienes que escribir, pues tardas más tiempo”.

Por eso, “el primer día y el segundo no se llevan mal pero el tercero y el cuarto...”. Por eso, hace el signo de negación con la cabeza.

“No estoy diciendo que mi trabajo sea el más duro del mundo porque no creo que lo sea pero hay mucho trabajo mental. Tienes que concentrarte mucho y a mí me encanta el horario que tengo”, resalta.

Si ponemos el foco en el salario, por término medio, se cobran unas 44.500 coronas noruegas mensuales brutas. Es decir, unos 48.500 euros brutos anuales si se trabaja a tiempo completo. Es decir, 160 horas mensuales.

Si le quitamos los impuestos, el salario neto suele estar entre los 3.200 y 4.200 euros al mes, dependiendo de la carga familiar y las deducciones fiscales. Los turnos de tarde, noche y fin de semana, tienen suplementos adicionales.