Victoria Vélez, experta en horóscopo, advierte sobre cómo afectará la superluna a tu signo: "Si eres Tauro tu reto será..."

La madrugada del martes 7 de octubre llega con una cita astronómica imprescindible: la superluna de octubre, también conocida como la 'Luna de la Cosecha'.

Es uno de los eventos más impactantes y bonitos del otoño, cuando la Luna se ve más brillante y grande por estar más cerca de la Tierra. Esta noche especial iluminará el cielo en toda España y marcará el primer plenilunio importante de la estación.

Pero este fenómeno no llega por sí solo. Viene después de un intenso ciclo que incluyó la superluna de sangre y el eclipse penumbral de luna, fenómenos que comenzaron a notarse en septiembre y que seguirá manifestándose la energía del zodiaco hasta bien entrado diciembre.

Según Victoria Vélez, analista de psicoterapias y psicoastróloga de EL ESPAÑOL, cada signo vivirá con intensidad los efectos de este ciclo lunar a lo largo de los próximos meses, con cambios y oportunidades en el amor, trabajo y salud.

Respecto a los Aries, Vélez pide equilibrar sus reacciones frente a los demás y mantener el equilibrio con las personas cercanas "para evitar imprecisiones y malentendidos".

Para los Tauro también serán unos meses con muchos retos: "En tus proyectos y el trato que mantengas con grupos y asociaciones en las que participas, evita errores que cometiste en el pasado y acércate con cariño a los demás".

Además, señala que será un momento "afortunado" para conversar y mantenerse cerca de las amistades.

En cuanto a los Géminis, la psicoastróloga confiesa que es un momento muy especial para lanzar aquellas ideas que "serán originales", así como mantener la capacidad de que "tu profundidad en tus metas sea la mejor ayuda en tus objetivos". También pide evitar gastos innecesarios.

Mientras que Cáncer tendrá "una gran capacidad de voluntad y la forma de ocuparte de los asuntos será con mucho ímpetu y dinamismo". Además, pide que "equilibres la manera de contactar con los demás para llegar a acuerdos".

Los viajes adquieren un papel fundamental para los Leo en este momento, y la experta recomienda organizarlos con calma y equilibrio.

Victoria Vélez aconseja evitar enfrentamientos directos, especialmente con personas de signos de fuego, para preservar la tranquilidad y el buen ambiente.

Virgo se enfocará en fijar metas, principalmente relacionadas con su entorno personal y profesional, de manera práctica y realista: "Es aconsejable que las conversaciones con asociados y con la pareja sean tranquilas y amables", señala.

En cuanto a Libra, la experta afirma que vivirá un tiempo ideal para preparar objetivos importantes en su vida. "Necesitas utilizar tu fortaleza, pero también tu sabiduría interna de forma dulce y amable para que todo sea favorable", confiesa.

Escorpio tampoco se queda atrás. Según Vélez, este signo sentirá un periodo romántico e idílico, que potenciará los diálogos positivos con la pareja: "A veces te parecerá que has vuelto a una segunda juventud, con más tiempo para divertirte y disfrutar".

Respecto a los Sagitario, explica que tendrán el impulso de sentar bases prácticas para un futuro tranquilo y prometedor: "Los viajes estarán muy presentes, ayudándole a conectar consigo mismo y con la vida de una manera profunda".

Ahora, para Capricornio, confiesa que será el momento de lanzarse a nuevas aventuras junto a compañeros y a tu pareja. Asimismo, señala que "tu misión principal será llegar a acuerdos a través de conversaciones con las personas con las que normalmente trabajáis juntas".

Victoria Vélez

Mientras que los Acuario afrontarán un periodo de profunda meditación: "Te ayudará a captar ayudas novedosas".

Por último, Victoria cree que para los Piscis será "un momento brillante y lleno de energía para conversaciones y acuerdos con la familia".