Pistoletazo de salida a los viajes del Imserso 2025-2026: a partir de 50 euros, con mascotas y múltiples destinos

Varios pensionistas acuden a una agencia de viajes en el centro de Vigo para reservar los viajes del Imserso. Treintayseis

Arrancan los viajes del Imserso de la temporada 2025-2026. Así, aquellas personas que residan en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco ya pueden reservar sus viajes a partir de hoy, 6 de octubre.

¿Y los residentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia? En su caso, deberán esperar hasta el 8 de octubre.

Conviene recordar que esta nueva temporada 2025-2026 de viajes del Imserso trae varias novedades. Así, el organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ofrece 879.213 plazas disponibles para los jubilados.

Dichas plazas se reparten en tres modalidades diferentes. La primera, costa peninsular (440.284 plazas); la segunda, modalidad de costa insular (228.142 plazas); y, la tercera, turismo de escapada (210.787 plazas).

Y se podría decir aquello de que no están todas las plazas. En concreto, faltan 7.447. Las mismas tendrán descuento respecto a los precios ‘oficiales’, y quienes las disfruten sólo tendrán que pagar 50 euros sea el destino que sea.

Estos son los jubilados que pagarán 50 euros

No todos los jubilados pagarán lo mismo por el mismo viaje en el Imserso esta temporada. Quienes podrán beneficiarse de esa ‘cuota reducida’ de 50 euros serán aquellos cuya prestación sea igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación.

Es decir, aquellas personas cuya pensión sea igual o inferior a 7.805,8 euros anuales o 568,7 euros en 14 pagas anuales. La parte diferencial entre esos 50 euros, y el precio real del viaje, será asumido por el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.

¿Y cuál será el precio para el resto de jubilados? Más allá de esa tarifa plana, los precios para las comunidades de Andalucía, Murcia, Cataluña y Valencia serán los siguientes en temporada baja:

-Transporte para estancias de 10 días (309,22 euros); 8 días (244,04 euros).

-Sin transporte, 10 días (270,39 euros) y 8 días (224,63 euros).

Para Baleares, con transporte, y estancias de 10 días (353,37 euros). Si es de 8 días (285,29 euros). Sin transporte, 10 días (270,52 euros) y 8 días (224,36 euros).

Para Canarias, con transporte, y estancias de 10 días (464,72 euros). Si es de 8 días (378,75 euros). Sin transporte, 10 días (270,39 euros) y 8 días (224,28 euros).

Por último, los viajes para circuitos e itinerarios valdrán 312,51 euros (6 días); los de turismo de naturaleza, 305,75 euros (5 días); los de capitales de provincia, 132,91 euros (4 días); y los de Ceuta y Melilla, 305,75 euros.

Otra novedad esta temporada es que los jubilados podrán viajar con sus mascotas. Eso sí, sólo en los viajes de costa peninsular y de costa insular.