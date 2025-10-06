Edelmiro González, empresario: “Las pymes que no se preparen hoy se enfrentarán en 2026 a sanciones de hasta 50.000€”

Montaje de Edelmiro González con un autónomo en una imagen creada con IA.

La entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT), se perfila como un reto mayúsculo para pymes y autónomos. Así se desprende del informe 'Verifactu: retos y oportunidades para el tejido empresarial español'.

Elaborado por AIG, compañía de software de gestión y contabilidad de España, su principal conclusión es que dos de cada tres pymes y autónomos (69,2%) desconocen aún en qué consiste la normativa.

Recordemos que la misma comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026 para empresas que tributan por Impuesto de Sociedades y el 1 de julio para el resto.

Laberinto para los autónomos

Para Edelmiro González, socio fundador de AIG, el panorama es complejo: “Los autónomos encontrarán un laberinto a partir del 1 de enero con Verifactu. La falta de información clara puede derivar en un auténtico cuello de botella para quienes no cuenten con asesoramiento ni con herramientas adaptadas”.

La investigación de AIG, realizada sobre una muestra de 319 pymes y autónomos de distintos sectores, refleja un déficit generalizado de preparación. Solo un 30,4% afirma conocer en profundidad la normativa, frente a un 38,2% que asegura tener nociones generales y un 31% que la desconoce por completo.

El desconocimiento se extiende también a la diferenciación entre Verifactu y la factura electrónica. Casi el 80% de los encuestados es incapaz de distinguir entre ambas herramientas, pese a que la primera se centra en reforzar la trazabilidad y el control fiscal, mientras que la segunda busca agilizar la gestión de cobros y pagos.

“Con Verifactu no hay margen. Las pymes que no se preparen hoy se enfrentarán mañana a sanciones de hasta 50.000 euros”, añade González.

El informe revela, asimismo, un notable escepticismo sobre la efectividad de Verifactu. Sólo uno de cada diez encuestados confía en que el nuevo sistema contribuya de forma significativa a reducir el fraude fiscal en su sector. Además, apenas el 7,8% ha realizado pruebas o simulaciones de cara a su implementación.

La falta de preparación se refleja también en el acceso a las fuentes oficiales. Aunque el 62,1% conoce las fechas de entrada en vigor, un 34,8% considera que no dispone de los recursos necesarios para adaptarse y un 43,3% admite no haber consultado la información publicada por la Agencia Tributaria.

“La adaptación a Verifactu es multifactorial. Requiere tanto de la preparación de los negocios como de la disponibilidad de herramientas fiables”, concluye Edelmiro González.