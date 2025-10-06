El dueño de un restaurante, sin filtros sobre los precios en España: "Pago 50.000 € al mes para poder abrir cada día"

Según el Índice de Precios de Consumo, en el último año los costes de restauración en España se han incrementado cerca de un 4,1% de media. Un porcentaje que afecta cada mes a muchos hosteleros a seguir adelante.

A esos costes hay que sumarle también el coste del alquiler, así como los diferentes servicios e impuestos que hacer frente cada mes.

Esa fue la historia de Luis Martín Nuez, un empresario hostelero que después de cinco años al frente de su restaurante, se vio obligado a cerrar ante los diferentes costos de cada mes.

El gran precio de abrir la persiana

Abrir un restaurante en España puede ser el sueño de muchos emprendedores, pero también un desafío lleno de obstáculos económicos. Entre el alquiler del local, los impuestos, los suministros y los salarios, los costes fijos se disparan, dejando poco margen de beneficio incluso cuando el negocio funciona bien.

La presión fiscal y el aumento de los precios de la energía y las materias primas han convertido a la hostelería en un sector de alto riesgo.

Un hostelero con 46 años de experiencia, rotundo: “Hagan más inspecciones y el que no pueda con los gastos que cierre"

Cada vez son más los propietarios que, pese a su esfuerzo y dedicación, se ven obligados a bajar la persiana. La rentabilidad se esfuma entre facturas, cuotas y trámites, por lo que mantener a flote un restaurante se vuelve insostenible.

Ese fue el caso de Luis Martín Nuez, un empresario hostelero que compartió su historia y cómo entre tanto gasto, acabó bajando la persiana.

"Después de 5 años cierro mi restaurante", señalaba. "Aunque parezca una zona con mucha gente de paso, solo el alquiler de un local como este en el centro puede irse a los 2.000 o 3.000 €.

El hostelero señaló la oleada de gastos de su negocio: "A eso le sumas gastos fijos como la luz, seguros, autónomos, gestoría, TPV, que a poco que tengas 5 años en local tienes que revisar el extractor, las cámaras frigoríficas, el aire acondicionado, el agua y hasta el mobiliario si me apuras. Y eso sin contar la reforma del local".

Por ello, Martín Nuez fue muy sincero al respecto sobre cómo se le complicó mantener adelante su negocio: "Igual se te van 50.000 € sin ni siquiera haber puesto un café. Te plantas con varios miles de euros al mes solo con abrir la persiana".

"No lo digo para darte pena, sino porque nadie te lo cuenta hasta que ya es tarde. Lo único que hemos conseguido cerrando este negocio es aprender. No cerramos con pena, cerramos aprendiendo", indicó.