Un albañil colombiano, sobre el salario de los trabajadores de la obra: "No compensa por todo lo que trabajamos"

Andrés Alexander y un trabajador de la construcción generado con IA. Montaje.

Los salarios en el sector de la construcción son netamente superiores al salario mínimo interprofesional en España (SMI).

Según la plataforma Idealista, el salario medio para un oficial de obra es de 1.752 euros brutos mensuales, casi 600 euros por encima del SMI.

Sin embargo, según Andrés Alexander, un albañil colombiano en España, los sueldos dejan mucho que desear.

"Los salarios no compensan"

Andrés Alexander lleva trabajando en España desde hace un tiempo. Aunque recordó a La Sexta que sus inicios fueron trabajando "con un señor de ocho de la mañana a diez de la noche", acabó cobrando 45 euros diarios.

"Es algo absurdo. Tú no vives con eso", asegura el hombre, que vino en busca de un futuro mejor y se encontró con una dura realidad.

Por eso, no dudó en cambiar de trabajo y buscar nuevas oportunidades dentro del sector de la albañilería.

Hoy, tras tiempo en el área, Andrés sostiene que "los salarios muchas veces no compensan con todo lo que hay que trabajar".

Aunque el sueldo medio sea superior al mínimo legal, los largos horarios y las difíciles condiciones hacen que, en muchos casos, la compensación no esté a la altura del esfuerzo exigido.

Falta de trabajadores

No es ningún secreto que, en los últimos años, la construcción en España ha atravesado serias dificultades.

La falta de personal para levantar nuevas construcciones, ha hecho que el sector se vea limitado. Sin embargo, el problema radica en la carencia de mano de obra cualificada para llevar a cabo los proyectos inmobiliarios.

La ausencia generacional ha acentuado esta situación. Para muchos jóvenes españoles la construcción no resulta atractiva, por lo que este hueco lo están cubriendo una gran parte de trabajadores inmigrantes.

Actualmente, se calcula que en torno al 39% de los albañiles que trabajan en España son de origen extranjero; es decir, cerca de cuatro de cada diez profesionales provienen de otros países.

Andrés es uno de ellos. Sin embargo, deja muy claro que muchos se trasladan para crear un país mejor que "entre todos podemos hacer". "No todos los migrantes venimos a hacer cosas malas", confiesa el hombre.

La historia de Andrés es un reflejo de cómo la migración puede ser una vía para mejorar la vida de muchas personas. Su experiencia muestra que, aunque los retos son reales, existen caminos para quienes buscan trabajo y desean abrirse paso en varios sectores.