Tomás (60), pluriempleado: "Trabajo por las mañanas y por las noches para ganar 2.000€ al mes, no tengo vida social"

Durante los últimos años, España ha alcanzado cifra récord de trabajadores con más de un empleo, superando los 580.000 pluriempleados. Es decir, un incremento del 43% respecto a la última década.

Esto es una clara evidencia de la precariedad laboral y bajos salarios así como alto costo de vida que tiene el país hoy en día.

Un claro ejemplo de ello es el caso de Tomás Gómez, un hombre de 60 años que necesita de dos trabajos para poder hacer frente a su hipoteca y gastos mensuales.

Auge de pluriempleo

En España, el pluriempleo ha crecido en los últimos años debido a la combinación de salarios bajos y la precariedad laboral. Muchos trabajadores necesitan complementar su empleo principal para cubrir gastos básicos como vivienda, transporte y alimentación.

La temporalidad y los contratos parciales son otra causa importante. Una parte significativa de los trabajadores no encuentran empleo a tiempo completo, lo que les obliga a encadenar varios trabajos para alcanzar un ingreso suficiente.

El contexto económico y social también influye en gran medida. La subida del coste de la vida, junto con la inflación y la vivienda cara en grandes ciudades, hace que muchos vean el pluriempleo como una necesidad más que una elección.

Así, España refleja una tendencia creciente de trabajadores que buscan estabilidad económica a través de múltiples empleos. Uno de ellos es Tomás Gómez, un hombre de 60 años con dos puestos de trabajo, que ha contado su dura situación en Y Ahora Sonsoles.

"Muchas veces no descanso. Trabajo tanto para poder sobrevivir y tirar adelante. Por la mañana de transportista y por la noche de vigilante. Entre los dos puestos cobro unos 2.000 euros", confesaba Tomás.

La presentadora quedaba atónita ante la situación de Gómez y le cuestionó cómo hacía para llevar los dos puestos. El hombre fue claro: "Cuando coinciden los dos trabajos, no descanso. Duermo un poco al medio día y ya está. No tengo vida social".

¿Las causas de que Tomás necesite dos trabajos? El trabajador lo explicó y señaló la gran causa de su necesidad: hacer frente a su hipoteca.

"No me quieren jubilar. Si me hubieran mantenido el nivel de hipoteca, podría haber mantenido un solo trabajo, pero llevo así 15 años. No me gustaría verme en esta situación pero la necesidad me obliga. Pago 1.200 euros de hipoteca y me quedan seis o siete años por pagarla", indicaba el hombre.

Gómez apuntó cómo "es una forma de vida que nos han obligado a llevarla ahora". "Hay días que no duermo pero al final te acostumbras", contó.

El resto de colaboradores le cuestionaron si no era perjudicial para su puesto de trabajo como transportista que descanse tan poco. Sin embargo, él fue sincero: "Hemos visto muchos casos de pilotos de avión que aterrizan y vuelven a coger otro avión. Pues así igual".

Asimismo, con un caso llamativo, Gómez no dudó en contar cómo este es un problema reciente, dado que antes su vida era diferente. "Es mucho dinero pero yo no empecé así. Empecé con un buen trabajo y pagando 600 euros. Me ha ido subiendo la hipoteca", aseguró.

Para abordar el pluriempleo en España y evitar casos como el de Tomás, es fundamental mejorar las condiciones laborales y garantizar salarios dignos que permitan cubrir las necesidades básicas con un solo empleo.

Además, políticas que controlen el coste de vida, como vivienda asequible y acceso a servicios esenciales, ayudarían a que los trabajadores no se vean obligados a multiplicar sus jornadas para llegar a fin de mes.