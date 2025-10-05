María Cristina Clemente, notaria: “Es posible hacer un testamento y que cada heredero ponga los bienes a su nombre”

María Cristina Clemente Buendía, notaria en Alicante, compartió a través de un vídeo en sus redes sociales un método específico para redactar un testamento y evitar conflictos entre los herederos.

Dicho método consiste en un 'testamento con partición realizada por el testador' y otorga la posibilidad a este de distribuir y decidir todos los elementos de su patrimonio entre sus herederos.

En otras palabras, quien hace el testamento asigna de manera directa los bienes que corresponden a cada heredero. Sin embargo, dicho testamento, para evitar confusiones, debe ser extremadamente detallado, según explicó la notaria.

¿Cómo funciona?

"Sí hay una forma de hacer un testamento que evita el conflicto entre los herederos y permite que cada uno de ellos, sin necesidad de que intervengan los demás, pueda ponerse bienes a su nombre", comenzó declarando María Cristina Clemente.

Continuó explicando que la forma de hacer esto es que "tú como testador (persona que redacta el testamento) hagas la partición de la herencia y no simples disposiciones particionales".

Esto significa que el testador no solo debe establecer normas de repartición de los bienes, sino que "debe incluir el inventario y avalúo de los bienes, una relación de las deudas o pasivo, la determinación de haberes y la formación de lotes a cada heredero o adjudicaciones", explicó.

A modo de contexto, un 'avalúo de los bienes' consiste en un proceso técnico realizado por un perito para estimar el valor de un bien mueble o inmueble.

Por otro lado, la 'determinación de haberes' se llama al proceso de calcular la cantidad total de dinero que ha ganado un trabajador o que debe recibir a través de prestaciones.

Llevando a cabo la partición de esta manera y habiendo certificado la inexistencia de deudas o que el heredero asume la totalidad de dicha deuda, cada heredero que reciba bienes puede inscribirlos a su nombre por sí solo, es decir, "sin la intervención de los demás herederos sean o no forzosos".

"Así, lo ha dicho la Dirección General de Seguridad Jurídica en su resolución del 4 de noviembre del 2024", espetó la notaria.

Una vez es "otorgada esa escritura de adjudicación", donde se establece dichos bienes son aceptados o adjudicados al heredero, aquel que "se considere perjudicado en su legítima, podrá impugnarla por causa de lesión", señaló la notaria.

Otra opción para aquellos herederos que se sientan que han sido perjudicados, además de impugnar por causa de lesión, comentó la notaria que pueden "pedir el complemento o reducción de disposiciones inoficiosas".

No obstante, declaró Clemente que "ninguna norma le atribuye el derecho a intervenir en esa escritura de aceptación u adjudicación de herencia".

Esto se traduce en que aquel heredero que considere que ha salido perjudicado de la partición del testamento, podrá impugnar esta adjudicación por una causa de lesión, si considera que ha recibido menos de lo correspondiente.

También es posible solicitar que se le complete lo que debería haber recibido o se reduzcan las disposiciones testamentarias que exceden el límite permitido legalmente. Sin embargo, no podrá intervenir ni bloquear la escritura de adjudicación que se le otorga a otro heredero.

Ahora bien, la diferencia principal de este tipo de testamento con uno tradicional, consiste en el grado de detalle y el efecto sucesorio de dicha partición.

Es decir, mientras un testamento tradicional deja a disposición de los herederos pautas, normas o recomendaciones, puede llegar a ser un proceso mucho más lento y sujeto a discrepancias porque deja la adjudicación de los bienes en manos de los acuerdos entre los herederos.

Por otro lado, el testamento por partición del testador, adjudica, por voluntad de este, todos los bienes de la herencia de manera directa, por lo que es un proceso más ágil y sin necesidad de negociación.