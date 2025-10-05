Javier Linares, asesor financiero, rotundo: "Si tuviera que empezar desde cero con 50 euros al mes, solo invertiría en..."

Es completamente normal tener dudas sobre lo que hacer con el dinero ahorrado para evitar que pierda valor permaneciendo parado en la cuenta bancaria, y para ello hay que empezar a invertir tomando buenas decisiones financieras.

Para hacerlo podemos seguir las recomendaciones del asesor financiero y experto en inversiones, Javi Linares, quien ha aprovechado su paso por el podcast Rompiendo el Mercado de Laura Guzmán para explicar cómo empezaría él a invertir desde cero y con poco dinero.

En primer lugar, el experto sugiere seguir una estrategia que considera que es la mejor forma "para el 99% de la gente", y que consiste en evitar los productos especulativos y cualquier estrategia compleja, sino que todo pasa por comenzar estableciendo un hábito básico.

Este consiste en ahorrar un porcentaje fijo de los ingresos mensuales, pudiendo adaptarse a las posibilidades de cada uno, y que, independientemente de que se gane mucho o poco, se marque una tasa de ahorro con la que poder separar el dinero que se va a dedicar a la inversión.

Linares ha recalcado que considera que se trata del punto más importante a entender, ya que es imprescindible saber que "no se puede ir al día, que no puedes gastarte todo lo que ganas", pues podría llevar a problemas en el futuro.

En cuanto a la tasa de ahorro, el experto recomienda situarla entre el 15% y el 25% de los ingresos mensuales, un porcentaje que considera que es factible para la gran mayoría y que es un objetivo que se puede conseguir con trabajo y esfuerzo por crecer a nivel profesional.

Pese a que considera imprescindible este ahorro, recalca que este hábito no debe suponer que las personas se priven de disfrutar de experiencias o del crecimiento profesional, que considera que esto incluso puede servir para "traer más dinero y más retorno para luego ahorrar más".

La estrategia de Javi Linares

Una vez que se tiene clara la tasa de ahorro y este está asegurado, la estrategia de Javi Linares continúa con la automatización de la inversión, apostando para ello por productos sencillos que considera la mejor opción por su gran eficacia.

Se trata de los fondos indexados a largo plazo, haciendo hincapié en que, si se pueden ahorrar un 15-25% de los ingresos y se destinan a la inversión en este tipo de productos a largo plazo y diversificados internacionalmente, como "un MSCI World, un MSCI ACWI o incluso un S&P500", asegura que todo "irá tremendamente increíble".

La gran clave de la inversión se encuentra en la rentabilidad compuesta en el tiempo, pues indica que la rentabilidad de los fondos indexados a largo plazo puede situarse entre el 6% y el 9% y en periodos de 10, 15 y 20 años.

Esto significa que, con un interés compuesto y con una tasa de ahorro de 20%-30%, se van a conseguir excelentes resultados, y asegura que "te va a ir mejor probablemente que al 99% de los inversores profesionales".

Una de las grandes ventajas de estos productos de inversión es que no es necesario tener un gran capital para empezar, pues los fondos indexados permiten inversiones desde apenas 10 euros al mes, por lo que realmente se encuentran al alcance de todo el mundo.

De esta manera, la estrategia de Javier Linares está basada en la sencillez y la constancia, de forma que, apostando por una tasa de ahorro estable y evitar las decisiones impulsivas, ayudará a la hora de hacer crecer el dinero con el paso del tiempo.

Lo realmente importante para poder alcanzar los objetivos deseados es que la inversión tenga continuidad en el tiempo, es decir, que se mantenga durante muchos años, sin tocarla ni dejarse llevar por los movimientos del mercado.

Gracias a su filosofía, en un plazo de 10-15 años, se pueden llegar a duplicar los ahorros, ya que el ahorro constante, sumado a la inversión en fondos diversificados, con un rendimiento anual medio del 6-7% y con el interés compuesto funcionando, permite multiplicar el capital.

Las ventajas de los fondos indexados

Los fondos indexados son un tipo de fondo o ETF que tiene todas las acciones de un índice determinado, y se diferencia de los fondos de gestión activa en que no tratan de batir al mercado, sino tratar de replicar su rentabilidad.

Por este motivo, evitan elegir acciones o títulos concretos, sino que eligen todos, una fórmula que permite disfrutar de una serie de ventajas destacadas, por lo que no es extraño que expertos como Javier Linares recurran a ellos y los recomienden. Algunas de ellas son: