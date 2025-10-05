Un asesor fiscal no se corta y alerta sobre Hacienda: “En un sueldo de 2.000€, la empresa paga 1.500€ en impuestos”

Ya lo dice el famoso lema de la Agencia Tributaria: "Hacienda somos todos". Y por ello, no hay quien se escape de dicha institución y su afán recaudador para las arcas públicas.

Sin embargo, sí hay un tema en relación a los impuestos que suele generar discusión entre empresarios y trabajadores, que es en relación a la cifra que pagan las empresas y lo que le llega a los trabajadores en su nómina de cada mes.

Así, el experto y asesor fiscal Álex Algarci se encargó de señalar cómo funciona y cuánto realmente le cuesta a una empresa su trabajador.

El costo de los trabajadores

En España, Hacienda es el organismo encargado de la recaudación de impuestos y la gestión tributaria, controlando tanto a personas físicas como jurídicas. Su función principal es financiar los servicios públicos, desde la sanidad hasta la educación, mediante el cobro de impuestos directos e indirectos.

Este sistema afecta directamente a empresas y trabajadores, determinando cómo se distribuye el coste de cada nómina.

El sistema de recaudación español establece que sobre el salario bruto del trabajador se aplican múltiples impuestos y cotizaciones sociales, que reducen significativamente lo que finalmente llega a su cuenta bancaria.

Para la empresa, estas cargas representan un coste adicional considerable, que no se limita al salario que paga al trabajador, sino también a las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social y otros tributos.

Por ello, para entender cómo funciona Hacienda y el impacto real de los impuestos es clave para evaluar el coste real de un empleado. Mientras el trabajador percibe su salario neto, la empresa asume una carga económica mucho mayor, lo que influye en decisiones de contratación, salarios y competitividad.

Así, a la hora de explicar este conflicto y entender hasta qué nivel afecta la carga fiscal a los sueldos, el experto Álex Algarci explicó al detalle.

"Hago spoiler: casi el doble", indicaba el asesor fiscal, adelantando lo que se podía esperar. "Básicamente sobre el salario bruto, que es lo que ven en la nómina, ellos van a ver que hay cosas que reducen el montante".

Algarci señaló las diferentes cargas fiscales: "Suelen tener que ver la retención del IRPF, que será mayor cuanto mayor sea el salario. Eso es lo primero que le restan. Lo que genera mucho comentario erróneo en Internet está la Seguridad Social que te quitan".

Además del IRPF, los trabajadores pagan a la Seguridad Social tanto con su salario como con las cargas que debe afrontar el empresario.

"¿Qué pasa? Que lo que la Seguridad Social le quita a cada trabajador es más o menos un 5%. Falta el 28%, que pagó el empresario. Al final se trata de ir sumando. Allí hay un 30%, por aproximar, entre lo que paga la empresa y paga el trabajador", apuntó.

Y eso hay que restarle el IRPF: "Una nómina de 2.000 euros que le llega al banco al trabajador, a la empresa se acerca a los 3.500 euros".

Por esa razón, Algarci defiende que los trabajadores cobren el salario en su totalidad y luego las respectivas cargas fiscales las pague el trabajador directamente.

"Somos partidarios de ingresar todo a la persona: 'Toma 3.500 euros al banco para tu persona. Si luego te quedan 2.000, ya no soy yo que te pago poco. Es otro el que te lo quita'", expresó.

"Es una medida que no cuesta nada hacer y creo que ayudaría a tener una conciencia fiscal que no interesa que haya".