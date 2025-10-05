Sergio, experto en finanzas, alerta a España: "No compres una casa para vivir, será el fin de tu libertad financiera"

Cada día, el panorama inmobiliario en España es más complicado. La oferta de viviendas sigue disminuyendo, las okupaciones aumentan, los alquileres turísticos copan las grandes ciudades y los precios no dejan de subir.

La situación afecta especialmente a los jóvenes, que ven cada vez más difícil el poder independizarse. Comprar o incluso alquilar un piso a un precio razonable, se ha convertido en un reto casi imposible.

Frente a esta realidad, el experto Sergio Gutiérrez ha decidido explicar la situación y alertar sobre el problema de la vivienda en nuestro país a través de sus redes sociales, donde analiza con claridad cada uno de los desafíos que enfrentan quienes buscan un hogar.

"Arruinará tu libertad financiera"

Hace un tiempo, la ley de vivienda impulsada por el Gobierno, buscaba garantizar el acceso a una vivienda digna y poner orden en el mercado inmobiliario.

Su objetivo era muy claro: proteger a los inquilinos, regular los precios de alquiler, así como las medidas que pudieran tomar los propietarios.

Para poder conseguirlo, se introdujeron diversas medidas como límites en los precios de alquiler, nuevos mecanismos para evitar los desahucios y hasta la creación de un nuevo índice de referencia.

A pesar de ello, parece que la situación no ha cambiado en las grandes ciudades. Frente a tal panorama, Sergio Gutiérrez ha puesto el foco en los jóvenes, pidiéndoles tener "mucho cuidado" ante un error que, según explica, comete "el 99%".

"Será una lacra para toda tu vida. No compres una casa para vivir porque será el fin de tu libertad financiera", sentencia.

Y es que, el experto explica que aunque la gente mayor tuvo otra suerte y lo tenían "muy fácil" a la hora de comprar una vivienda, las cosas ahora no son así.

"Compraban y por arte de magia se revalorizaba al igual que sus salarios. Incluso, les daba para una segunda residencia, pero tú no vas a tener esa suerte", advierte el especialista.

La realidad es que comprar una vivienda o estudiar una carrera, actualmente ya no garantiza la estabilidad que hace años parecía asegurada.

"En 10 años te alegrarás"

En su opinión, hay una manera mucho más inteligente de usar el dinero que tengas en tus manos: "Compra un piso barato y que te dé muy buena rentabilidad".

"Si la vivienda no te llena de ilusión, al menos que te llene el bolsillo", confiesa. Como respuesta a este pensamiento, Sergio aconseja pensar en inversión antes que en una propiedad para que puedas vivir.

"Y si los números salen, hazlo con un segundo y luego con un tercero. Y tú te vas a vivir de alquiler... créeme, en 10 años te alegrarás de haberme hecho caso", señala Gutiérrez.

Lo cierto es que tomar decisiones financieras inteligentes, puede significar tener una vida y una vivienda mucho mejores en el futuro.