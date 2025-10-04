Un panadero, sin filtros sobre los precios en España: "Pago hasta 3.000 euros al mes por el alquiler del local"

Fotomontaje de Jordi Andreu, dueño de una panadería, y una imagen generada por IA de un panadero horneando pan. TikTok

Según el informe 'El impacto de la inflación en las familias españolas' del Instituto de Juan de Mairena, la inflación ha evaporado el 89% de los incrementos salariales en España desde 2018. Así, cada vez más trabajadores expresan su desazón por unos precios que percuten directamente en su bolsillo.

Jordi Andreu, dueño de una panadería centenaria en Tarragona, manifiesta que el coste de la vida hace cada vez más complejo que su negocio salga a flote. Y no sólo por el coste de los productos básicos o los impuestos, sino por el precio que tiene que pagar por el alquiler del local.

"El local no es nuestro, estamos de alquiler y, como todas las cosas suben de precio, podemos llegar a pagar de 2.500 a 3.000 euros al mes", desvela Jordi en una entrevista con el portal de Recursos Humanos Talent Match.

Panadería centenaria

Tanto en Cataluña como en España existe un grave problema de acceso a la vivienda. Aunque las causas son diversas, la escasez de oferta ha disparado el precio de compra y alquiler de inmuebles como el que arrienda el protagonista de la historia.

Andreu, mecánico de formación, optó por seguir con el legado familiar de una panadería tarraconense fundada en 1902 y que, en 2018, recibió el distintivo de establecimiento centenario por la Generalitat de Catalunya.

En los últimos años, este negocio familiar ha visto cómo ha ido subiendo progresivamente el precio de su alquiler. No obstante, este panadero no se rasga las vestiduras y afirma que este aumento generalizado del importe, aunque sea excesivo, se puede combatir con esfuerzo.

"El dinero que se genera es el que tú quieres generar. Si tú realmente quieres hacer un buen trabajo, te esfuerzas, haces horas y llevas a cabo una vida laboral intensa, puedes generar bastante dinero", destaca el empresario durante la entrevista.

Los jóvenes, principales afectados

Sin embargo, la resiliencia de Jordi colisiona una realidad preocupante, especialmente para los jóvenes. "Aquí en Tarragona, para comprar una vivienda, te puedes gastar desde 150.000 a 200.000 euros en el centro de la ciudad", confirma el catalán.

Y es muy rotundo sobre estas cifras: "Es un precio muy elevado, sobre todo para los jóvenes. Ellos son nuestro futuro, los que nos van a cuidar a los dos mayores y a los hijos" y los que van a tener que sufragar la jubilación del grueso de trabajadores actual.