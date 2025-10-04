Ángel Martín (77 años) y su vuelta al trabajo: “Tuve que aprender a manejar una excavadora a los 73 años”

Montaje de Ángel Martín con una retroexcavadora en una imagen creada con IA.

La vida da mil vueltas. El dicho, no por manido, deja de estar de actualidad. Y se puede aplicar tanto a los jóvenes como a las personas jubiladas. Si no, que se lo pregunten a Ángel Martín que, a sus 77 años, tuvo que dar una nueva vuelta de tuerca a su vida.

¿Cómo? Pues volviendo a trabajar, ya que la pensión que le quedaba no le daba para mucho. Mejor dicho, no le daba para nada. Porque la misma era de 850 euros. Y el alquiler que paga todos los meses es de 840 euros.

Es decir, que sólo le quedaban 10 euros para pagar el agua, la luz, la comida... ¿Solución? Aprendió a manejar una excavadora. Así lo explicó en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. “Con 65 años, ¿quién te da trabajo? Nadie”, afirmó.

“No me queda otra”

Ángel fue la mar de sincero en el programa de televisión donde reconoció que no le quedó otra que reinventarse. Y eso que su carrera laboral arrancó con tan solo 16 años.

A esa edad comenzó a trabajar como electricista, profesión que estuvo practicando hasta que le llegó la edad de jubilación.

Ante la tesitura antes expuesta, era cuestión de hacer algo para poder sobrevivir. A los 73 años tuvo la oportunidad de subirse a una retroexcavadora y, desde entonces, no se ha bajado de ella.

“No me queda otra. Si tuviera una pensión digna no estaría trabajando en estos momentos”, reconoció durante su entrevista en el programa de Sonsoles Ónega.

Una profesión que le está dando muchas alegrías ya que, durante el pasado año, se ‘lanzó a la piscina’ y decidió adquirir su propia máquina. Por eso, tuvo que pedir un crédito de 50.000 euros que sigue pagando.

¿Cuánto gana con la misma? Pues, como decía la canción, depende. Cantidades que suelen oscilar entre los 3.000 y los 3.500 euros mensuales de media. Una variación que depende del número de horas que eche.

Al volver a trabajar, su pensión se ha visto recortada a la mitad: 450 euros. Una situación que cada vez se da más debido a que muchas personas jubiladas no llegan a fin de mes por una pensión corta que, en ocasiones, incluso se ve recortada por tener que jubilarse obligatoriamente antes de tiempo.