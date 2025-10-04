Ainoa, camionera española, sobre la dura realidad en la carretera: "Me siento sola y frustrada, voy en bucle"

Pasar días y noches en la carretera no es para nada una tarea fácil. Conducir durante horas, convivir con la soledad y sentir la presión constante de llegar siempre a tiempo forman parte del día a día de miles de camioneros en España.

Pero dedicarse a esta profesión no es solo pasarse media vida al volante. Detrás de cada viaje hay cansancio, renuncias personales y problemas de salud que muy pocas veces se ven, pero que pesan tanto como los kilómetros recorridos.

Este es el caso de Ainoa, una joven española que lleva tres años al volante de su camión y que ahora ha querido contar en primera persona cómo la vida en carretera terminó pasándole factura.

"Es muy difícil"

"Pasamos mucha soledad y frustración. Esto es algo que no te enseñan a manejar y que juega en tu contra porque al ir solo en el camión, tu cabeza entra en bucle y no sabes pararla", confiesa la joven valenciana durante el podcast Rutas de Éxito.

Hija y hermana de camioneros, Ainoa detalla que su vida "es muy difícil" e implica retos personales a los que no se enfrenta cualquier profesional.

"Me di cuenta de que tuve que cambiar mi manera de vivir. Ya no puedes hacer planes, ni hacerte ideas porque es impredecible. Me resultó difícil", explica con pena.

Las largas horas al volante, la soledad del camino y la presión constante de un trabajo que no da tregua terminaron pasándole factura.

La carretera, con su dureza y sus riesgos, acabó afectando también a su salud mental. Sin embargo, sentencia que se trata de un tema que la sociedad "tampoco le da mucha importancia".

"No viven mal, viven peor"

A la preocupación por la salud mental se suma otro asunto del que apenas se habla: los salarios de los camioneros y la falta de chóferes.

"No es un sector atractivo", confirma, recordando que los que hoy conducen por verdadera pasión son ya una minoría.

"Antes, esto se hacía porque había gente a la que le gustaba, pero a día de hoy, no", confiesa. Y es que, Ainoa explica que el problema está en la regulación y los pagos de los camioneros que se pasan cada día recorriendo España y Europa.

"El problema es que los empresarios no pagan bien... hay muchos empresarios que serán unos piratas, pero la mayoría de veces el problema es todo lo que pagamos", señala la joven valenciana.

De acuerdo a Ainoa, este panorama agrava la situación de los camioneros. "Nos han subido los impuestos a todos. El trabajador percibe mucho menos. Sin embargo, tú estás pagando lo mismo o más", puntualiza.

Ahora, Ainoa habla de todo esto con valentía para dar voz a lo que muchos camioneros viven en silencio.

Porque, aunque a veces se vea como un trabajo lleno de libertad, la carretera arrastra retos que no todo el mundo es capaz de superar.