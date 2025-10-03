Ramón Xirivella, agricultor, sobre la crisis en el campo en España: “Es que no ganamos un duro, esto está muy mal”

El arroz en España está sufriendo una fuerte y desconocida crisis. Este específico sector se ha tenido que enfrentar a plagas que no pueden combatir, falta de relevo generacional y la amenaza de la importación.

La realidad es que en España ha disminuido hasta un 60% la producción de arroz, lo que ha hecho que las importaciones de este grano aumenten, sobre todo, de Birmania y Pakistán.

Así, los agricultores arroceros denuncian una competencia desleal frente a estos importadores, a quienes les resulta más barato producir este grano. De esta forma lo expuso Ramón Xirivella, agricultor, en El Programa de Ana Rosa.

"Me planteo no sembrar"

Xirivella confesó que "esto es un desastre, muy pocos cultivos y encima los ha cogido el hongo y muy mal... estoy pensando en no sembrar, porque para perder dinero ¿para qué quiero trabajar?".

Con esto, el jornalero compartió que otra de sus preocupaciones es que "encima la jubilación se me va a quedar aquí".

Ramón Xirivella, arrocero, en 'El Programa de Ana Rosa' Telecinco

Como fue mencionado anteriormente, una de las amenazas de los arroceros es la importación de productos extranjeros: "Claro, es que es más barato", reveló Xirivella.

La realidad es que es más barato porque, según explicaron, es un producto con estándares de calidad menores y que no debe atenerse a las mismas normativas que el producto europeo, lo cual, al final, dispara los precios de este último.

Los principales países que importan arroz a España son Birmania, Pakistán, Argentina y Uruguay. "Todos los días los camiones llegan al puerto con sus contenedores y fatal", sentenció el arrocero.

"Son arroces a los que no se les exige prácticamente ningún estándar de calidad y a todo el arroz que producimos aquí se le exige un estándar altísimo y entonces, claro, se disparan los costes y es imposible competir", explicó Sergio Olmos, uno de los pocos jóvenes agricultores.

Ahora bien, según Olmos el problema del arroz español es doble: "Las prohibiciones en medicamentos y productos fitosanitarios y el doble rasero que se tiene con productos de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea".

Esta prohibición de productos fitosanitarios ha provocado que, cuando una plaga o un hongo acecha los cultivos, sea mucho más costoso hacerse cargo de ello. A esto se refería Olmos a que en España se exige "un nivel de calidad altísimo que dispara los costes".

A modo de contexto, los productos fitosanitarios son sustancias o mezclas de sustancias utilizadas para prevenir, evitar o combatir una plaga en los cultivos. No obstante, la gran mayoría son sumamente contaminantes, por esto, la Unión Europea los ha prohibido.

Según los datos presentados en El Programa de Ana Rosa, en el año 2024 España importó 418.447 toneladas de arroz, es decir, un 99% más que en el 2019.

Sergio Olmos, joven agricultor, en 'El Programa de Ana Rosa' Telecinco

"Si es que no ganamos un duro, está muy mal y estamos perdiendo mucho dinero", manifestó Xirivella con un visible enfado ante la situación.

Otro de los grandes problemas con esta situación consiste en que el consumidor final de este alimento no tiene posibilidad de saber de dónde proviene.

"Tenemos un porcentaje de arroz valenciano, otro porcentaje de arroz sudamericano, se mezcla y se vende como español", reveló Olmos, el joven agricultor.

Con esto, los arroceros españoles se enfrentan a una complicada situación en la que se encuentran contra las cuerdas y con un futuro que asusta a estos trabajadores.