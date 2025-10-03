Miguel Ángel, jubilado con 42 años cotizados: "El premio que recibo es la reducción del 24% de mi pensión de por vida"

Una pensión de jubilación se puede ver de muchas formas. Algunos la consideran una recompensa por los años trabajados y cotizados a la Seguridad Social. Otros, en cambio, la ven como una injusticia tan grande como 'un mundo'.

En términos prácticos, una pensión de jubilación es una prestación económica que se recibe de por vida, es decir, mientras uno viva. Y se concede cuando la persona deja de trabajar al alcanzar la edad legal de jubilación.

Sin embargo, existen muchos pensionados que no están de acuerdo con la pensión que reciben por tantos años trabajados. Uno de ellos es Miguel Ángel.

42 años cotizados y una reducción del 24%

La edad de jubilación en España es de 65 años, es decir, que el trabajador protagonista de esta historia fue penalizado por haberse jubilado anticipadamente tras haber sido expulsado del mundo laboral.

"Tengo más de 42 años cotizados a la Seguridad Social y el premio que recibo por cotizar tanto es una reducción del 24% de mi pensión de por vida", confiesa en un vídeo de Asjubi40, asociación que aglutina a aquellas personas que sufren la misma situación que este hombre.

El hombre se expresa enfadado, y no es para menos. Señala no poder entender "esta injusticia" que fue aplicada tras años trabajando.

Los expertos señalan que la jubilación anticipada se penaliza. Esto es así principalmente porque los años cotizados no modifican que la edad de jubilación sean los 65 años.

Es decir, aunque se tengan 50 años cotizados, el sistema de jubilación español indica que a los 65 años es cuando un trabajador puede jubilarse.

Antes de dicha edad, es una jubilación anticipada y la penalización por esto corresponde a cada mes que falte para que la persona cumpla los 65 años, es decir, la edad de jubilación.

"Me aplican cadena perpetua"

Su caso no es único. Miles de trabajadores españoles enfrentan esta situación cada día. Muchos de ellos empezaron a trabajar siendo muy jóvenes, a menudo por necesidad, y dedicaron décadas al sistema.

Ramiro de Heras es hombre que fue jubilado de forma involuntaria tras haber cotizado 43 años. Asegura que con esto, la Seguridad Social le está aplicando "una cadena perpetua del 24%" de su pensión.

Esta pérdida de su pensión, calculada en más de 50.000 euros en 11 años, es lo que él considera "un robo" de lo que ha aportado al sistema durante todos los años trabajos.

Lo cierto es que existen cientos de casos que cada día salen a la luz, mostrando su forma de vida con la reducción de su salario.