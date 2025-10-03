Marouane Chhayby, 28 años, de 'mena' a Policía Local en Sevilla: "Este país da su premio al que trabaja de verdad"

A los 15 años, debajo de un camión y sin apenas pertenencias, Marouane cruzó la frontera hacia España.

Procedente de una familia humilde en Marruecos, tomó la decisión más arriesgada de su vida: dejar atrás su hogar para buscar un futuro mejor.

Tras meses de intentos fallidos, consiguió llegar a Algeciras, donde fue derivado a un centro de menores y, semanas después, trasladado a Sevilla.

De Marruecos a Sevilla

Esto supondría el inicio de una historia de superación marcada por el esfuerzo, la disciplina y la convicción de cumplir un sueño: convertirse en Policía Local.

"Hay que venir sin hacerle daño a nadie, siempre con respeto, aprendiendo de los demás. Hay que aprovechar la oportunidad y pelearla; este país da su premio al que trabaja de verdad", explica en una conversación con 101TV Sevilla.

"Yo provengo de una familia humilde, entonces eso complica aún más la búsqueda de una oportunidad. Y ahí fue cuando dije: 'yo lo que quiero es salir de mi país'. Y llegué al Estrecho de Algeciras, debajo de un camión", recuerda.

La llegada de Marouane estuvo marcada por la incertidumbre, la barrera del idioma y la necesidad de adaptarse, pero tenía muy claro que quería abrirse camino en España. Aprendió castellano, completó la ESO y, con 19 años, empezó el bachillerato.

Con esfuerzo, comenzó a preparar las oposiciones, aunque la dificultad de la formación casi lo hizo desistir.

"El primer año ya dudaba mucho de que iba a ser policía, porque es muy complicado: ves mucho temario y, además, con la desventaja de que no eres español... Me ponía a estudiar muchas horas y no sabía lo que estaba leyendo", confiesa.

La constancia acabó dando sus frutos. Once años después de aquel primer viaje en los bajos de un camión, con 25 años, recibió la noticia más esperada: había aprobado el examen para Policía Local.

"Después de 11 años, recuerdo haber llorado debajo de un camión y ahora me llaman para decirme que he aprobado como policía. La verdad es que es una alegría", relata emocionado.

Hoy, a sus 28 años, Marouane representa la imagen de una generación de jóvenes migrantes que llegan a España con el objetivo de labrarse un futuro.

Su testimonio refleja el valor del esfuerzo y la integración, sin olvidar los obstáculos a los que se enfrentan muchos de estos jóvenes.