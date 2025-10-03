‘La llamada de la soledad’, una iniciativa que visibiliza un problema silencioso: “No tienes ganas de nada, ni de hablar ni de salir”

Esta acción de la Fundación ”la Caixa” busca concienciar a la ciudadanía sobre una realidad que viven tres millones de personas en España

Levantarse por la mañana y no tener a nadie a quien decirle ‘buenos días’, no poder compartir con alguien lo que has hecho a lo largo de la jornada, sentir que el piso o el mundo se te caen encima. Son algunas de las sensaciones que experimentaban a diario María Teresa, Javier, Blanca y José, cuatro personas de entre 70 y 80 años que han sufrido por sentirse solas.

Ellos mismos relatan ahora cómo ese sentimiento les ha marcado y cómo gracias al programa Siempre Acompañados de la Fundación ”la Caixa”, han encontrado el bienestar en su situación. Sus testimonios pueden escucharse ahora en una cabina telefónica instalada en Granada o a través de la experiencia online, gracias a la iniciativa La llamada de la soledad.

Esta experiencia auditiva invita a pararse y a descolgar el teléfono. Un espacio para escuchar, sin prisas, cuatro relatos reales que hablan de distintas formas de soledad. El objetivo es invitar a la ciudadanía a tomar conciencia sobre esta situación.

La propuesta va más allá de un simple teléfono, es una llamada social, un recordatorio de la importancia de mirar al otro con presencia, empatía y cercanía. Porque algo tan simple como escuchar puede convertirse en el primer paso para que las personas mayores que viven la soledad recuperen la conexión con la vida, la ilusión y el bienestar.

Quienes se acerquen a la cabina instalada en Granada —que irá moviéndose a otras ciudades— o vivan la experiencia a través de su versión online, tendrán la oportunidad de dejar mensajes que recibirán directamente personas mayores que atraviesan situaciones de soledad.

Esta acción se enmarca en el Día Internacional de las Personas Mayores –1 de octubre– y busca sensibilizar a la sociedad sobre una realidad que afecta a tres millones de personas en España.

Este problema silencioso es una fuente de sufrimiento para las personas que lo padecen. Constituye un factor de riesgo para la salud mental, para la depresión y otras patologías. Además, entraña riesgos para la salud física favoreciendo, por ejemplo, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, tal y como se señala en el portal web de Soledad no deseada.

Marc Simón, el subdirector general de Fundación ”la Caixa”, explica que la trayectoria del programa Siempre Acompañados les ha hecho comprender que “la escucha es una habilidad imprescindible para la transformación social”. “Saber que hay alguien con quien poder contar mejora el estado de ánimo de las personas, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación de soledad”, añade.

"He aprendido a vivir dignamente con la soledad"

Javier Guiu Farré perdió a su mujer en 2022 y fue ahí cuando empezó a sentirse solo. Para él, lo más duro de esta situación era no poder compartir con nadie lo que hacía en su día a día. “Se te hace muy largo, el invierno, las tardes…”, explica en la llamada.

Una de las cosas que le ayudó a salir de esta situación fue un grupo de WhatsApp que tiene con sus amigos, en el que cada día se dan los buenos días y las buenas noches. Sólo con esta acción que, a priori puede parecer que no tiene importancia, siente que alguien está pensando en él.

Las sesiones de grupo de Siempre Acompañados también han sido una herramienta clave para Guiu. “He aprendido a vivir dignamente con la soledad”, asegura. Anima a todo aquel que esté pasando por una situación como la suya a “pedir ayuda”.

La misión de Siempre Acompañados

Para María Teresa Mazón Sans, la soledad era estar “vacía” por dentro y “desamparada” alrededor, era algo “horroroso”. “No tienes ganas de nada, ni de hablar, ni de coger el teléfono, ni salir. Estás tan ofuscada en que estás sola”, detalla.

Para aprender a lidiar con la sensación de estar sola, ha contado con la ayuda del programa Siempre Acompañados de la Fundación ”la Caixa”.

Esta iniciativa tiene una misión clara: que las personas mayores sean protagonistas en su propio proceso de envejecimiento. No se trata sólo de acompañarlas, sino de dotarlas de esas herramientas para que recuperen la confianza en sí mismas y sean capaces de construir relaciones de bienestar y apoyo.

Con más de una década de trayectoria, Siempre Acompañados, se ha consolidado como un referente en la lucha contra la soledad y el diseño de modelos de intervención. Sus efectos son palpables, acorde a un último estudio, en los primeros seis meses de intervención, los participantes son capaces de reducir los sentimientos de soledad. Más del 80% experimenta un aumento de confianza, un 85% comprende mejor sus emociones y trabaja en su crecimiento personal y el 95% percibe una mejora en su estado emocional.

Un proyecto presente en 13 territorios españoles y dos ciudades portuguesas

En 2025, este proyecto ha prestado apoyo individualizado a más de 3.300 personas mayores en España y Portugal. Lo que supone un crecimiento del 32% respecto al año anterior. Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto con entidades sociales de cada territorio y a una metodología dinámica e innovadora que se adapta a las necesidades de la comunidad.

Actualmente, Siempre Acompañados está presente en 13 territorios españoles: Jerez, Murcia, Pamplona, Granada, Málaga, Palma, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lleida. Además de en las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto.

Su puesta en marcha se sustenta en el trabajo conjunto con entidades sociales locales profundamente arraigadas en cada comunidad, así como en la dedicación de más de 200 profesionales y 260 personas voluntarias.

A lo largo de este año, el programa también ha promovido más de 540 actividades comunitarias, que han tenido un alcance directo de unas 12.000 personas.

Otras iniciativas para visibilizar esta realidad

La Fundación ”la Caixa” y las entidades locales implicadas en su programa también han puesto en marcha otra acción de sensibilización. Se trata de un “rincón de escuchar”, un espacio de diálogo donde quienes han participado en el programa Siempre Acompañados compartirán su experiencia y relación con la soledad.

Esta actividad es sólo una muestra de todas las iniciativas que se impulsan a lo largo de todo el año para sensibilizar, detectar situaciones de soledad y fortalecer la red de apoyo social, en colaboración con las instituciones locales. Durante los meses de verano, por ejemplo, se fomentan propuestas dirigidas a las personas mayores que no tienen la oportunidad de irse de vacaciones.