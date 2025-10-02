Tamara Contreras del Pino, médica, tajante con su sueldo: “Gano más porque trabajo el triple, no por ser doctora”

Montaje con la Ministra de Sanidad, Mónica García, y Tamara Contreras del Pino, médica. Marta Fernández / Europa Press

Los médicos españoles han hecho oír más de una vez sus quejas respecto a las abusivas jornadas laborales que deben soportar que, a la larga, no son saludables a nivel físico ni psicológico.

En su mayoría, las manifestaciones de los médicos en España han sido en contra del borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad que consideran que no mejora, sino empeora, sus condiciones laborales.

Así, una vez más para mostrar su rechazo a esta propuesta de Sanidad, los médicos españoles han convocado una huelga nacional el viernes 3 de octubre. Con esto, la médica Tamara Contreras del Pino, repasó algunos de los puntos clave en Espejo Público.

"Horas de trabajo sin cotizar"

La médica comenzó muy claramente exponiendo que en su profesión se trabajan "120 horas en 14 días". Además de esto, agregó que a esas horas hay que sumar "la barbaridad de las guardias de 24 horas".

Así, denunció que "trabajamos 24 horas y no solo 24 horas, sino las que hagan falta, si nos tenemos que quedar 30 horas pues 30 horas, todo por la vocación y por el servicio, pero esto es lo que está acabando con la sanidad pública".

Por estos motivos, hay cada vez más médicos que deciden abandonar España. Según los datos de la Organización Médica Colegial, desde 2019 más de 2.000 médicos han abandonado el país.

Además de esto, solo en el 2025, al menos 395 médicos españoles han optado por ejercer en el extranjero, más de uno por día.

Con esto, la médica señaló que el principal problema reside en que los trabajadores de su sector tienen un tipo de jornada llamada "jornada complementaria" y que "no la tiene nadie más y es obligatoria añadida a la jornada ordinaria".

Este tipo de jornada son horas de trabajo que exceden la jornada ordinaria como, por ejemplo, las guardias. Ahora bien, explicó Contreras del Pino que esta jornada "está pagada a menos que la hora ordinaria, es obligatoria, no cotiza y además es infinita".

En teoría, unidas al cómputo total, no debería superar las 48 horas semanales. No obstante, la médica explicó que esta jornada "es infinita" porque "dicen que el máximo son 48 horas semanales, pero puedes trabajar 96 horas, porque el cómputo es semestral".

"Tú te quejas y dices 'oye, esta semana he trabajado 70 horas' y te dirán 'no, en el cómputo semestral te salen las cuentas'", señaló la doctora. Tras esto, explicó que "yo estoy trabajando 72 horas, mi familia y mis hijos están con su madre 72 horas fuera de casa".

"Y yo mientras estoy despierta a las 3 de la mañana haciendo cosas de las que depende una vida", reflexionó Contreras del Pino.

La doctora Tamara Contreras del Pino ha sido una ferviente activista de esta causa, con el objetivo de mejorar las condiciones de su sector, incluso señaló que uno de los grandes problemas proviene de que el Estatuto Marco "nadie lo ha tocado desde el 2003".

Expresó que el motivo de que nadie haya optado por cambiar las condiciones establecidas en dicho estatuto es porque "no interesa, porque salimos muy baratos, porque hacemos el trabajo de 3 personas".

Ahora bien, en vista de esto, no dudó en declarar que "claro que mi nómina va a ser mayor que la de mis amigas, porque trabajo el doble y el triple, no porque soy médica, gano más porque trabajo mucho más".

Así, señaló que a los médicos siempre se les ha llamado "privilegiados" por esta alta y valiosa nómina, por lo cual "no damos pena, es imposible dar pena con los sueldos que tenemos".

Pero, reclamó que "nadie se para a pensar que yo trabajo 250 horas al mes y que en verano si te quieres ir de vacaciones, tienes que hacer el doble de guardias en la otra quincena porque somos los que somos y estamos los que estamos".

Sobre las horas que trabajan sin cotizar, comentó que éstas se cotizan por "día trabajado", es decir, que "da igual que hayas trabajado 7 horas que 24 horas, entonces si hacemos el cómputo, nos podríamos jubilar 6 años antes que el resto porque ya lo hemos trabajado".

Con esto, expuso que, por ejemplo, "mi horario anual son 2.200 o 2.400 horas aproximadamente". Así, espetó que "sobre esto no se habla ahora".

De esta manera y con este contexto, quiso expresar cuál es el objetivo de la huelga convocada este viernes: "No es que queremos ser diferentes, es que no queremos que negocie nuestras condiciones alguien que no ha estudiado 12 años".

"No queremos que lo negocie alguien que no tiene la responsabilidad que tengo yo con vidas humanas y alguien que no sabe lo que es trabajar 30 horas a la semana, queremos un estatuto propio porque no tenemos representación y perdemos siempre", denunció Contreras del Pino.