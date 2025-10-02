Una joven marroquí en España, sobre los inmigrantes: "Antes venían a trabajar, ahora vienen para que les regalen todo"

Lamyae, joven marroquí que vive en España y una imagen, generada por IA, de unos trabajadores inmigrantes. YouTube

El fenómeno de la inmigración es uno de los debates más encarnizados en la actualidad. Por un lado, hay voces que apuntan a que la llegada masiva de personas extranjeras aumenta la delincuencia. Por otro lado, se argumenta que son necesarios para suplir la falta de mano de obra en el país.

En este sentido, Lamyae, una joven española de origen marroquí que llegó a Navarra con tan sólo cinco años, sostiene que existe un cambio de mentalidad entre las personas que emigran a España en búsqueda de mejores oportunidades.

"Considero que la inmigración de hace unos años no es la misma que ahora. Antes venían a trabajar, ahora para que les regalen todo y para aprovecharse al máximo", afirma con contundencia esta estudiante de Derecho y Aviación.

Eso sí, aclara que no mete a todos en el mismo saco "porque hay muchos tipos de inmigración, pero con mi punto me refiero a la que causa problemas, que hace que los españoles también lo piensen", en alusión a aquellos nacionales que piensan que entran al país para cobrar ayudas.

Para dibujar su argumento, subraya que sus padres son inmigrantes y que llegaron a la Península hace muchos años. No obstante, considera que "el propósito con el que han venido nuestros padres no es el mismo con el que viene la gente ahora".

"Antes venían con el propósito de trabajar y de ofrecer un futuro mejor a sus hijos porque se les decía que España brinda oportunidades y es cierto, pero las oportunidades te las tienes que ganar", añade Lamyae.

Por lo tanto, opina que, en algunas ocasiones las personas de América Latina o el norte de África vienen para beneficiarse del estado del bienestar español y de las garantías que ofrece un país europeo y democrático.

"La gente viene con la idea de que España les va a facilitar mucho todo, no vienen con un propósito de trabajar, salir adelante y además ayudar a su familia. En cambio, quieren que les regalen todo y dedicarse a disfrutarlo", destaca la joven.

El debate de la inmigración, que también copa las tertulias en el resto de países europeos, se centra ahora en la posibilidad de favorecer un tipo de inmigración que tenga más facilidad para integrarse en España.

Por ejemplo, el Partido Popular ha planteado recientemente la creación de un visado por puntos. El objetivo es que se prime la entrada de trabajadores en los sectores donde hay falta de mano de obra y aquellos que no cometan delitos.

En este contexto, aún está pendiente en el Parlamento español un debate que pretende regularizar a 470.000 inmigrantes que llegaron al país antes de diciembre de 2024, pero cuya documentación aún no está en regla.