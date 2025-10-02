Un dueño de una barbería en España, sin rodeos sobre su sueldo: “Cobras unos 1.200 € netos, no está bien pagado”

Manuel Cortés es dueño de una barbería y contó al creador de contenido Adrián G. Martin la realidad que esconde su negocio. Por su establecimiento han pasado estrellas como el cantante Bad Bunny y el futbolista Cristiano Ronaldo, pero admitió que se trabaja con un bajo salario.

El trabajador destacó que es un negocio en el que hay que hacer muchos sacrificios como, por ejemplo, cortarle el pelo a "69 personas en un día", según expresó.

Por último, destacó que a pesar de que una barbería puede llegar a facturar hasta 15.000 euros mensuales, es un negocio con los márgenes ajustados.

"Eres un esclavo"

El barbero comenzó señalando que lo que él considera un buen día en la barbería son al menos 15 clientes "para mí solo". No obstante, ha tenido ocasiones en las cuales este número se ha visto superado con creces.

"En Nochebuena de 2018, también eran cortes fáciles, mi máximo han sido de 69 personas en un día de 7 de la mañana a 1 de la mañana", desveló Cortés.

Manuel Cortés y Adrián G. Martin

Así, señaló que el negocio de las barberías "son horas y horas". "Si tardas una hora, vas a hacer 8 clientes al día, pero si quieres facturar más, tienes que hacer dos horas más, pero si eres el dueño de la barbería, vas a currar muchas horas más", continuó.

"Eres un esclavo y sobre todo mentalmente, son 15 conversaciones al día, muchas horas aquí metido, muchas mañanas no desayunas y muchas tardes no meriendas, llegas a casa, te duchas, duermes, abres los ojos y estás aquí otra vez, no es tan bonito como cuentan", relató el barbero.

Frente a este sacrificio, lo lógico sería pensar que el sueldo de un barbero es considerablemente alto. No obstante, roza el salario mínimo: "Un barbero contratado en España cobra un sueldo base de 1.200 euros, no está bien pagado".

Espetó también que este no es un buen sueldo ni "para un barbero, ni para cualquier trabajo". Con esto, añadió que "la suerte que tiene un barbero es que puede ganar más cuando, por ejemplo, alquilas un sillón".

"Si tú alquilas un sillón, pagas tu autónomo, tus cuotas, pero vas a porcentaje con el del local", continuó. Con esto explicó que 'ir a porcentaje' es que "yo te pago los gastos y tú me das tanto por ciento".

En otras palabras, esto funciona como un método de alquiler. Se alquila, por ejemplo, un sillón con otro dueño de una barbería y quien alquila paga un porcentaje de las ganancias al dueño. "Ahí puedes facturar más", manifestó el barbero.

Cortés desveló que una barbería, mensualmente, puede llegar a facturar en torno a 10.000 y 15.000 euros, "teniendo buena clientela", agregó. También explicó que abrir un negocio como este puede costar "en torno a 10.000 euros".

Esto sin sumar que, más adelante, hay que darse de alta como autónomo, pagar un alquiler del local y que "empezarás con un sillón", por lo que habrá que, más adelante, contratar más empleados, según explicó el barbero.

Después de todos estos datos, Cortés respondió a la pregunta de oro: ¿Es este un buen negocio? "A mí me encanta mi trabajo, también me encantaría tener un trabajo de 6 horas e irme con mi hija, pero me gusta mi trabajo".

Así, señaló que, además, su presencia en el local como dueño también es importante para el negocio: "Mucha gente viene por mí y si yo no estoy, dejo a mis empleados que confío en ellos, pero quien levanta el negocio es el dueño".