Una colombiana en España, tajante sobre la inmigración: "Aquí sí hay trabajo, solo que no en lo que queremos"

Montaje de Eve junto a la imagen de una mujer que trabaja en el campo

Eve, conocida en redes sociales como '@unapaisaenespana', se ha hecho viral por sus declaraciones directas sobre la inmigración y las expectativas de muchos hispanoamericanos al llegar a España.

Su mensaje, claro y sin rodeos, ha generado debate porque cuestiona la percepción de que en el país europeo todo resulta inaccesible o excesivamente difícil.

En sus propias palabras, critica la costumbre de quejarse de manera constante: "Que en España no hay trabajo, que en España no hay pisos, que en España está muy difícil todo...".

Según ella, este discurso no refleja la realidad completa, sino la frustración de quienes llegan con expectativas poco realistas.

Eve señala que muchos inmigrantes pretenden imponer sus condiciones sin adaptarse al contexto: "Queremos venir acá a imponer lo que nosotros queremos y como nosotros lo queremos".

Y añade que hay una visión equivocada de lo que debería ofrecer la vida en España desde el primer día que llegan.

"Queremos trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con un pago de 2.000 euros y viviendo en un piso completo. Eso es lo que pedimos al llegar… pero no es así", señala.

Para Eve, la clave está en empezar desde abajo y tener paciencia, con el objetivo de ir escalando tanto en el mundo laboral como en el ámbito social.

"Uno tiene que llegar aquí a buscar un mejor futuro de otras maneras, y esa no es. La manera es paso a pasito, poquito a poquito, trabajando, si es necesario, en el campo, cuidando ancianos, cuidando niños y demás", explica.

Y recalca que la actitud debe ser de esfuerzo y adaptación: "Uno vino acá a luchar, a trabajar en lo que nos toque mientras se logra llegar al punto de elegir".

Con esta visión, invita a abandonar las excusas y asumir la realidad con más resiliencia, entendiendo que las dificultades forman parte del camino.

El mensaje central de Eve es claro: en España sí existen oportunidades, pero no siempre en las condiciones que se desean.

"Seamos honestos, aquí sí hay trabajo, solo que no en lo que queremos. También hay habitaciones, hay pisos, solo que no donde los queremos", afirma.

Finalmente, lanza una reflexión sobre la mentalidad de queja que, según ella, predomina entre muchos recién llegados.

"Aquí hay muchas cosas; simplemente estamos muy acostumbrados a quejarnos y a decir que no hay, porque simplemente no salimos a buscar", concluye.

El discurso de Eve conecta porque no idealiza la experiencia migratoria, pero tampoco la condena al fracaso.

Reconoce las dificultades, pero insiste en que con humildad, paciencia y esfuerzo es posible abrirse camino en España.

Su mensaje es un llamado a la acción, alejándose de la queja y enfocándose en la búsqueda de oportunidades reales.