Un camionero, sobre su sueldo en carretera: "Puedes llegar a trabajar tres días y cobrar más de 3.000 euros"

El mercado laboral está lleno de empleos que exigen largas jornadas, dormir fuera de casa y salarios modestos.

Uno de los más exigentes es, sin duda, el de camionero. Quienes se encargan de transportar por toda España y Europa los productos que usamos a diario deben adaptar su vida por completo a su trabajo, sacrificando, muchas veces, tiempo con familia y amigos.

Laur es uno de ellos. Este hombre se subió por primera vez a un camión a los 12 años, siguiendo la tradición familiar.

Hasta 12 horas diarias de trabajo

Para él, el camión siempre ha sido su vida. Confiesa que "todo es de prisa y corriendo, pero me gusta mi trabajo".

La pasión por la carretera hace más llevadera la dureza de la profesión. "Se hace más fácil si es por vocación que cuando es por obligación o necesidad", asegura.

Sin embargo, no todo es sencillo: "Choferes no faltan. El principal problema son las condiciones laborales y el tema del dinero porque no está bien pagado y lo están tratando de solucionar trayendo gente de fuera".

Los salarios, de hecho, varían mucho según el tipo de recorrido. Para viajes regionales, un camionero puede cobrar entre 1.700 y 2.400 euros al mes.

Laur, conduciendo el camión. 'Royki'. Youtube.

Los trayectos internacionales suben la cifra hasta 2.700 o 3.200 euros. Aunque los números no son bajos, la profesión sigue siendo exigente.

"Llegamos a trabajar hasta 12 horas, pero solo se trabaja tres o cuatro días". Para poder "aguantar", Laur confiesa que siempre se compra "una bebida fresquita" para el camino.

El trabajo también tiene sus riesgos. Manejar un camión no es como conducir un coche. "Como herramienta, Google Maps está pensado para un coche, no para un camión", explica.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, España cuenta con más de 400.000 conductores profesionales, y la demanda sigue siendo alta debido a la logística de un país que depende cada vez más del transporte por carretera.

Sin embargo, la media de edad de los camioneros se sitúa en torno a los 45 años, y la falta de relevo generacional es ya un problema latente en el día a día.

A pesar de las dificultades del sector, Laur no teme por el futuro de su profesión. "No me preocupa que vaya a desaparecer porque creo que siempre va a tener una persona a los mandos", asegura con mucho convencimiento.

Lo cierto es que ser camionero en España no es un trabajo fácil, pero para quienes como Laur sienten la carretera en su sangre, es una forma de vida.