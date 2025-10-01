Toni García (56), el mejor profesor de España, sin rodeos: "En la escuela no solo debería triunfar el que memoriza más"

Imagen de Toni García y una imagen generada por IA de un aula escolar. Gemini

Si bien uno de los valores que más defiende España es su educación pública, lo cierto es que con frecuencia se critica tanto por parte de profesores como de padres y los propios alumnos.

Algunas de las críticas más escuchadas llegan a ser el método que invita a memorizar en lugar de desarrollar un espíritu crítico, la poca inculcación a la lectura o la poca diversidad de opciones que se ofrece en el plan de estudio.

De ese modo, el galardonado profesor Toni García fue muy sincero a la hora de indicar los fallos que ve en el sistema y que considera negativos a la hora de formar a los estudiantes en España.

Fallo en el sistema educativo

El sistema educativo español lleva décadas en el centro del debate público. A pesar de las múltiples reformas, todavía continúa arrastrando problemas estructurales como la alta tasa de abandono escolar temprano y la falta de adaptación a los cambios sociales y tecnológicos.

Estos fallos afectan directamente a la formación y al futuro de miles de jóvenes. De hecho, uno de los principales retos es precisamente la rigidez del modelo.

La escuela española suele premiar al que memoriza más por encima de la creatividad o las habilidades prácticas. Esto genera frustración en muchos estudiantes que no logran calzar en ese "molde" académico tradicional y que llegan a ser considerados como "fracasos escolares".

Además, el sistema no potencia ni detecta los talentos individuales. Mientras que países vecinos impulsan metodologías flexibles y personalizadas, España sigue anclada en un esquema homogéneo que limita el desarrollo de los alumnos y los condena a repetir una y otra vez los mismos conceptos y temarios.

Así, durante su visita al podcast de David Jiménez, el premiado profesor Toni García se pronunció sobre estos fallos que ha visto él en su experiencia en las aulas.

"Para mí, la escuela no debería medir a todos como si fueran un bloque homogéneo", reconocía el docente. "Estoy convencido de que cada alumno tiene un talento o habilidad especial. La clave está en detectarla, potenciarla y encaminarlo en la dirección adecuada".

García dejaba una reflexión muy interesante sobre lo que debería ser el sistema educativo pero no es: "Siempre digo que todos los alumnos deben tener alguna posibilidad de éxito dentro de la escuela. No puede ser que solo triunfe quien memoriza bien o quien sobresale en lengua o matemáticas".

"La escuela debería ser un lugar donde pueda triunfar tanto un Maradona como un Shakespeare. Si solo puede hacerlo uno de ellos, estamos perdiendo muchísimo talento", confesaba el profesor.

Ahora, ¿qué consecuencias tiene este sistema en los alumnos? Es ahí donde el término 'fracaso escolar' entra en juego y como se acaba por desplazar o abandonar a esos alumnos que nunca llegan a caer en los moldes del sistema.

"Al final muchos chavales se quedan sin oportunidades reales", apuntaba García. "El sistema es demasiado rígido y no ofrece diversidad de experiencias. Si un alumno no tiene acceso a un piano, nunca sabremos si podía ser el próximo Mozart. Si no puede jugar al hockey, nos perdemos grandes deportistas".

Por esa razón es que el docente visualiza la enseñanza soñada como una que se ajuste a las necesidades del alumnado y les ayude a crecer personal e intelectualmente, con especial atención a sus talentos.

"La escuela debería ofrecer una enorme variedad de herramientas y experiencias para que cada estudiante descubra qué le gusta y en qué puede destacar", señalaba el profesor.

Toni García concluyó lo siguiente: "Y, una vez detectado, potenciar eso. Si alguien no es brillante en matemáticas pero hace vídeos increíbles o es muy empático con los demás, ¿por qué no reforzar ese talento?"