Un español de Mallorca que vive en Filipinas, alto y claro: “Aquí puedes llegar a alquilar un chalet por 100 euros al mes”

'Un español en Filipinas' en uno de sus vídeos de YouTube

En los últimos años muchos españoles han optado por hacer sus maletas e irse al extranjero como consecuencia del alto coste de vida, los salarios precarios y la falta de vivienda que han ido ahuyentando a los trabajadores españoles.

Tanto es así, que según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) un total de 131.000 residentes nacidos en España han emigrado al extranjero en el año 2025.

Así, un español nacido en Mallorca, conocido en redes sociales como 'Un español en Filipinas', fue uno de estos residentes que huyó a este país asiático y a través de un vídeo de YouTube contó cómo ha sido la experiencia tras 3 años viviendo allí.

"Es un país muy barato"

El español desveló honestamente las ventajas y desventajas de este país. Señaló que "el contra más gordo" consiste en el seguro médico.

Explicó que el seguro médico en Filipinas ronda hasta los 100 euros mensuales, "vamos a redondear, 1.000 euros al año en seguro médico".

Así, a pesar de que "Filipinas es un país súper barato, hay que incluir el seguro médico", ya que declaró que aquellos que piensen vivir en este país sin dicho seguro no van a poder vivir bien.

El motivo, principalmente, es que, según continuó exponiendo, "lo he dicho siempre, es que Filipinas no es para todo el mundo". Esto es porque "comer por aquí a veces es lo contrario a la salud".

Sobre esto, acotó que "es bien sabido aquí que si comes mucho fuera tienes que tener un estómago fuerte y un sistema inmune potente". Recomendó a cualquiera que quiera aventurarse a este país asiático que hay que "estar siempre hidratado".

"Aunque no tengáis sed, no paréis de beber agua porque te pilla un virus que tu cuerpo no está acostumbrado y te vas al hospital, pero es que te puedes morir", sentenció el mallorquín.

Con esto reveló que había habido casos de algunos viajeros que optaron por no seguir este consejo, enfermaron y que "alguno que hemos conocido ha fallecido".

Por ello, recalcó la importancia de tener un seguro médico en este país, ya que muchos, al no estar acostumbrados a la gastronomía, podrían acabar enfermando.

Ahora bien, como previamente espetó el mallorquín, Filipinas es un país "súper barato". Incluso comentó que el gasto del seguro médico acaba siendo irrelevante en comparación con los demás.

"Se compensa porque luego te puedes alquilar un chalet por 100 o 200 euros y si buscas mucho puedes encontrar más barato, también puede haber chalets estilo pobre o muy pobre, pero hay de todo y hay cosas muy interesantes", comentó.

Con esto, destacó que "si vais a venir a vivir en Filipinas tened en cuenta que sí que es un país barato y eso es muy atractivo, la mayoría de los que venimos aquí muchas veces es porque queremos estar mucho tiempo gastando poco".

"Pero tened en cuenta que el seguro médico, en mi opinión, es importante, creáis o no en el sistema médico, nunca está de más", volvió a aconsejar.

A pesar de los contras expuestos, el español no dudó en exponer que es feliz en este país, donde incluso conoció a su actual esposa.

Además de esto, comentó que cada vez que viaja a España, a pesar de que "me encanta Mallorca, me encanta mi isla, adoro el norte, el sur, el este y el oeste de España (...) cuando estaba allí mi único deseo era regresar a Filipinas".

Como aporte curioso, el primer idioma oficial en Filipinas fue el español hasta la segunda mitad del siglo XX, según explica el Instituto Cervantes en Manila (Filipinas), a pesar de que nunca se terminó de hablar del todo.

No obstante, al haber sido un país que formaba parte de España, desde 1565 hasta el año 1898, hay personas que aún continúan hablando este idioma, además del inglés, el tagalo y el filipino.