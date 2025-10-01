Una agente inmobiliario, sobre la compra de casas en el extranjero: "Aquí puedes hacerlo en pijama tranquilamente"

La idea de adquirir una casa en otro país mientras se vive fuera puede sonar a reto o, peor aún, a una receta para el desastre.

Sin embargo, en tiempos de videollamadas y documentos digitales, este proceso no es tan impensable como parece.

Así lo explica Ángeles, agente inmobiliaria y fundadora de la empresa Luxury Angels, quien asegura que "se puede comprar una casa en España desde el extranjero, sin venir y sin pisarla".

Lo sorprendente es que a día de hoy, no son solo los grandes inversores o las personas con mucho dinero quienes buscan nuevas oportunidades.

Cada vez más gente común, como jubilados o familias completas, quieren mudarse o invertir en una segunda casa lejos de su país natal.

Una decisión que muchos se plantean y ante la que se echan para atrás por el hecho de vivir en otro lugar. Sin embargo, Ángeles lo aclara en su canal de Youtube y asegura a todos los interesados que, ahora, se puede hacer sin necesidad de viajar de manera constante.

Según explica la agente, aunque suene a broma, en España puedes incluso "hacerlo en pijama tranquilamente".

El proceso comienza de una forma tan sencilla como es una videollamada. En ese primer contacto, el equipo inmobiliario escucha al cliente para saber qué busca exactamente.

Desde ese momento, empresas como Luxury Angels, se convierten en sus ojos y sus pies en el país elegido.

Se buscan propiedades en distintos canales, no solo en los portales más conocidos como suele hacer el resto de personas de manera habitual, y se realizan visitas virtuales completas.

Estas visitas no se limitan a mostrar lo más bonito. Se graban vídeos del interior, se enseñan desperfectos, se mide la luz y hasta se analiza el barrio.

El objetivo es que la persona interesada tenga la misma sensación que si estuviera allí. "Hay bastantes pasos, papeleo y mucho listillo suelto", advierte Ángeles, de modo que la transparencia es fundamental para no llevarse sorpresas.

Y es que antes de soñar con llaves en mano, hay trámites que no se pueden esquivar. Por ejemplo, en España el primero es el NIE (Número de Identificación de Extranjeros), indispensable para cualquier operación legal o financiera en el país.

También es recomendable abrir una cuenta bancaria nacional, lo que facilita el pago de impuestos y servicios básicos sin complicaciones.

Pero la pieza clave es el poder notarial. Este documento permite que un profesional actúe en nombre del comprador, evitando viajes constantes, y es que como explica Ángeles, "el poder notarial es el documento que te permite comprar una casa a distancia sin tener que subirte un avión cada 2x3".

Una vez encontrada la casa ideal, se revisa la documentación "con lupa", se negocia el precio y se firma el compromiso de arras. Todo se hace con acompañamiento legal para garantizar que no haya sorpresas.

Finalmente, llega el momento más esperado: la firma. Y aquí la comodidad alcanza su máxima expresión. "Tú puedes estar en pijama tranquilamente en tu casa gracias a la firma digital", comenta Ángeles.

Tras el cierre, el equipo gestiona el registro de la propiedad, el cambio de suministros y cualquier detalle pendiente y, el comprador, solo tiene que esperar la llamada que confirma que ya es dueño oficial de la vivienda.

Así, según detalla esta experta inmobiliaria, lo que parecía un lujo inalcanzable, ahora se ha convertido en una posibilidad real y práctica que hacer incluso desde el sofá y con zapatillas puestas.