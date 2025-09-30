Juan Villena (31 años), profesor español en Suecia: "Aquí ganas hasta 4.500 euros y ahorras mucho más que en España"

Juan Villena es un joven granadino que lleva dos años trabajando en Suecia como profesor de español. Para trabajar en el país escandinavo como maestro no ha necesitado un nivel alto de sueco, por lo que su buen dominio de inglés ha sido suficiente.

Cuenta que en Suecia, como mínimo, se pueden ganar 2.300 o 2.400 euros brutos, pero que si obtienes el Swedish teacher qualification, puedes llegar a ganar prácticamente el doble. "Aquí ganas hasta 4.500 euros y ahorras mucho más que en España", afirma este profesor de 31 años.

Juan, que empezó trabajando en la ciudad de Karlstad, al oeste de Estocolmo, no se sacó esta certificación por la exigencia de aprender a fondo un idioma tan complejo. Aún así confiesa que con su sueldo actual, "si vives de una manera humilde puedes llegar a ahorrar entre 700 y mil y pico euros al mes".

Mejores salarios que en España

Además, como punto a favor de haberse mudado al norte de Europa, ha señalado en una entrevista con el canal de YouTube Me Voy al Mundo que "como profesional cobra mucho más y que se siente mucho más valorado que en España".

No obstante, el hecho de no contar con el certificado de Swedish teacher le ha impedido conseguir un contrato fijo, por lo que ha tenido que cambiar de colegio más de una vez. De hecho, llegó a trabajar durante un año como profesor de Educación Física.

El último contrato que firmó, cuenta en la entrevista, tiene una duración de un año en un colegio de Estocolmo donde imparte clases de español. Esta inestabilidad provoca que tenga en el radar mudarse a Suiza si en el futuro no encuentra un trabajo estable.

Juan, originario de Granada, es muy crítico con el funcionamiento del sistema educativo español. Asevera que "es el peor sistema educativo" que ha visto en su vida y cuestiona el sistema de oposiciones para convertirse en profesor en entidades públicas.

Vocación de ayudar a niños españoles

"En España no están los mejores profesores, están los que mejor se saben las leyes de Educación", manifiesta. Además, narra que en España solamente le ofrecieron trabajar "en negro" en colegios privados o concertados y que no tenía "ni una sola esperanza" de encontrar un trabajo digno.

Sin embargo, se muestra convencido de que quiere volver a España, incluso si "eso significa cobrar menos" por su vocación de ayudar a niños españoles . Sostiene que le gustaría implementar las metodologías que ha aprendido en Suecia para mejorar la educación que reciben los niños en España, que es "muy deficiente", en su opinión.