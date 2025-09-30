Un español en Alemania revela cuánto sale comprar en el supermercado y compara los precios con España: “¿Es verdad que es tan caro?” Montaje

Javier Novas, que actualmente vive en Alemania, publicó en TikTok una comparación directa de precios de supermercado con los de España. Su objetivo fue mostrar si realmente la compra diaria resulta más cara en territorio alemán.

¿Cuánto cuestan los productos en el supermercado de Alemania frente a España?

El propio Javier Novas expuso varios ejemplos de alimentos básicos y destacó que algunos resultan más baratos en Alemania, mientras que otros se encarecen en comparación con España.

Estos fueron los precios que enseñó en su video:

Pudding de proteína sabor chocolate: En España, 1,09 euros / En Alemania, 0,99 euros

Leche de avena: En España, 1,45 euros / En Alemania, 0,90 euros

Lonchas de salmón ahumado: En España, 6,89 euros / En Alemania, poco más de 4 euros

1 kilo de pechugas de pollo: En España, 6,19 euros / En Alemania, 10 euros

Huevos (docena): En España, 2,60 euros / En Alemania, 1,99 euros

Queso gouda: En España, 3,29 euros en oferta / En Alemania, poco más de 2 euros

Melón: En España, 1,49 euros / En Alemania, 1,29 euros

En Alemania, casi todo es más barato...

La comparación de Javier Novas mostró que la mayoría de los productos cuestan menos en Alemania que en España. El único alimento que resultó notablemente más caro fueron las pechugas de pollo, que superaron los 10 euros por kilo frente a los 6,19 euros en España.

Con este contraste, el profesor derribó la idea de que el supermercado alemán es siempre más costoso.