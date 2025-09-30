Carmen, vecina de Badajoz, va a Portugal a hacer la compra: “Allí compro por muchísimo menos dinero y con más calidad”

Una mujer haciendo la compra en un supermercado en Portugal ChatGPT

España y Portugal tienen precios similares; no obstante, la medalla de los productos más baratos se la lleva el país vecino, sobre todo, en productos básicos.

La realidad es que la cesta básica de productos de alimentación, principalmente leche, yogures y pan, entre otros, a pesar de también haber sufrido inflación alimentaria, es más económica en Portugal.

Por esto, muchos españoles que viven en zonas fronterizas aprovechan para hacer la compra en este país. Este es el caso de Carmen Felipe, que reside en Badajoz (Extremadura), pero aprovecha para comprar ciertos productos en este país, según contó en Y Ahora Sonsoles.

"Ahorro entre 20 y 25 euros"

Esta costumbre no es nada particular de los vecinos de Badajoz, muchos franceses hacen lo mismo con España. Aprovechan que ciertos productos son más baratos y los que viven en zonas fronterizas aprovechan la cercanía para hacer la compra.

En su caso, Carmen Felipe contó que tiene esta costumbre porque "allí hay muchísimos productos básicos que yo compro por muchísimo menos dinero y muchísima más calidad".

La realidad es que, aunque parezca un viaje muy largo, de Badajoz a Lisboa (Portugal), son alrededor de 2 horas y 34 minutos en coche (226 kilómetros).

No obstante, la distancia entre la capital extremeña y Elvas, la ciudad portuguesa más cercana a la frontera, es de 20 kilómetros y 18 minutos en coche.

A raíz de esto, comentó que los productos que suele comprar son, por ejemplo, lácteos y dulces: "Compro, por ejemplo, la leche, yogures, verduras, dulces, galletas... es que además es todo como más natural que aquí".

Acotó que suele ir cada "15 o 20 días", pero que "ahorro aproximadamente entre 20 y 25 euros cada vez que voy".

Carmen Felipe, vecina de Badajoz que va a hacer la compra en Portugal, y Sonsoles Ónega Antena 3

De esta forma, al ser un viaje breve que tampoco consume demasiada gasolina, que sería un gasto extra que podría anular la rentabilidad de esta técnica, es una opción factible para los vecinos cercanos a la frontera.

Sobre esto, además, comentó la extremeña que "está cerca, es en autovía, y además puedo ir en domingo, que también están todos los supermercados abiertos en domingo".

A modo de contexto, productos como el pan (1,10 euros), la leche (0,90 euros por litro), la carne (9,20 euros), los huevos (2,05 euros la docena) y el tomate (2,45 euros por kilogramo) pueden llegar a ser más baratos.

En comparativa, estos mismos productos en España cuestan: el pan, 1,23 euros; la leche, 1,09 euros; la carne, entre 10 y 12 euros; el tomate, entre 1,50 y 2,50 euros el kilogramo; y la docena de huevos, entre 2 y 3 euros.

La cesta tipo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) compuesta por 241 productos básicos, ronda los 6.259 euros anuales en España.

Por otro lado, según la DECO PROteste, la mayor organización de consumidores de Portugal, se calculó que una cesta básica de alimentos de 63 productos equivale a 242 euros mensuales, es decir, 2.904 euros anuales.

Teniendo esto en cuenta, la vecina de Badajoz confirmó que esta opción le supone mucho más rentable. Incluso, Enrique García López, portavoz de la OCU, definió esto como "efecto frontera".

El portavoz, que se encontraba en el plató del programa, declaró que "esto mismo se da en Francia con la bebida alcohólica y el tabaco. Hay zonas de Cataluña que tienen una riada de franceses que van a comprar productos que por carácter impositivo son más baratos".

Enrique García López, portavoz de la OCU y Carmen Felipe, vecina de Badajoz Antena 3

Esto mismo que hacen los franceses, el dicho 'efecto frontera', también lo hacen los españoles, ya que, como fue expuesto, hay varios productos que por diversos motivos son más baratos que en España.