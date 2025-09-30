Un albañil de 40 años español, en Suiza: "Aquí mi nómina es de 8.700 euros y trabajo lo mismo que en España”

Rafael Cubero es un cordobés de 40 años que vive en Suiza desde 2012. Actualmente trabaja en el sector de la construcción y cuenta su experiencia en redes sociales (@rafael_cubero).

Su trabajo es el de albañil cualificado en obra civil, tal como explica en el podcast MeVoyalMundo, donde expone las principales diferencias entre Suiza y su país natal.

Uno de los mayores contrastes entre ambos países de los ingresos y la capacidad de ahorro. Rafael recuerda que antes de viajar a Suiza trabajaba en un restaurante de Montilla (Córdoba).

Sus condiciones eran muy precarias, pues ganaba 900 euros al mes y trabajaba entre 8 y 14 horas al día sin estar asegurado.

"Siempre iba mirando en qué me gastaba cada euro", explica el cordobés. Además, asegura que en España "no tenía expectativas de futuro".

Sin embargo, al llegar a Suiza en 2012 empezó a trabajar como peón de obra con un sueldo de 4.400 francos brutos al mes. Se le quedaban 3.000 francos limpios tras quitar el seguro médico y el alojamiento.

Esta fue la primera vez que pudo empezar a ahorrar y "enviaba entre 500 y 1.000 francos a España". Mientras que actualmente su nómina ronda los 8.200 francos si trabaja el mes completo.

Esto equivale a 8.700 euros. Mientras que por hora cobra 43,5 francos como albañil cualificado en obra civil, una cantidad superior a los 32,5 francos por hora que cobra un peón.

La jornada laboral varía según la estación del año, trabajando más horas en verano y menos en invierno.

Algunos meses de verano trabaja nueve horas diarias, pero "en los meses de más invierno solo se trabaja siete horas y media". Por lo que está en una media parecida a la de España.

Rafael Cubero señala que un gran problema en España es la falta de control sobre las empresas para que paguen según el convenio. Asegura que los trabajadores no reclaman "por miedo a perder el empleo".

No obstante, a pesar de que los salarios son mucho más elevados en Suiza. También lo es el coste de vida, algo que notó sobre todo en el ocio y la vivienda.